O fim da navegação à vista?

Está marcada para o próximo dia 30 a tomada de posse do novo governo. Um executivo com uma perspectiva de mais de quatro anos de funcionamento pela frente. Espera-se que termine assim o hábito nacional de navegar à vista, que foi notório no anterior governo.

Um exemplo dos perigos dessa navegação à vista é a aflitiva carência de cereais que o país hoje enfrenta. Note-se que a guerra na Ucrânia explica apenas uma parte dessa situação. Ainda antes daquela invasão, no período 2020-2021, a taxa de aprovisionamento de trigo era de apenas 6.3%, dados do INE que constam de um elucidativo artigo de Carlos Dias no “Público” da passada sexta-feira.

Ali se lê que em 2017 o Ministério da Agricultura publicou um despacho estabelecendo a Estratégia Nacional para a Produção de Cereais, na qual se reconhecia o decréscimo na produção de trigo no nosso país “uma singularidade no contexto europeu e mundial”. Ora esta singularidade não diminuiu, antes se agravou, no tempo entretanto decorrido. A dependência externa no abastecimento de cereais, com exceção do arroz, tornou-se agora ainda mais aguda com a guerra na Ucrânia.

Em julho do ano passado o Ministério da Agricultura anunciou que a referida Estratégia, “a ser efetuada”, deveria entrar em vigor em 2023-2027 e não em 2022. E assim chegámos ao aperto atual.

Manuel Carvalho, diretor do “Público”, em editorial na edição de sábado lamentou a incapacidade nacional para prever o futuro e antecipar repostas para enfrentar as contingências. Mas em 2017 até tinha surgido a citada Estratégia Nacional; simplesmente, não passou do papel.

Manuel Carvalho não ignora o erro que foi a tentativa de tornar Portugal auto-suficiente em trigo, como se viu com a “absurda campanha do trigo de Salazar” (1929-1938). Mas “outra coisa é a procura da autonomia máxima, que é necessária”.

Por outras palavras, os fundamentalismos são de rejeitar. Tanto o da auto-suficiência cerealífera como o da prioridade absoluta ao mercado.

No seu último número o semanário “The Economist”, que nasceu em 1843 para defender a livre importação de cereais no Reino Unido e de então para cá se assume como um defensor do liberalismo, também na economia, afirma que “as democracias devem procurar maximizar o comércio, sem comprometerem a segurança nacional”. É uma questão de bom senso.

Importa, ainda, insistir em que não bastam estratégias e planos. É indispensável que documentos como esses tenham expressão na realidade e não fiquem na gaveta.