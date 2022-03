A guerra ameaça a transição energética

A invasão russa da Ucrânia ameaça atrasar a transição energética, que deveria reduzir a utilização de combustíveis fósseis. E o erro colossal da dependência energética da Rússia não se ultrapassa no imediato.

Multiplicam-se os sinais de agravamento da crise climática. No entanto, a invasão russa da Ucrânia ameaça atrasar ainda mais a necessária transição energética, que deveria reduzir a utilização de combustíveis fósseis.

Ainda antes da guerra na Ucrânia a Comissão Europeia admitiu o recurso à energia nuclear e ao gás natural durante a transição energética. Depois, o imperativo de reduzir a dependência do petróleo e sobretudo do gás fornecidos pela Rússia torna provável que as duas centrais nucleares que a Alemanha previa encerrar neste ano afinal prolonguem o seu funcionamento. E até se fala num maior recurso ao carvão, uma inesgotável mas muito poluente fonte de energia.

Quanto a Portugal, cerca de metade do gás que importamos continuará a vir da Nigéria por via marítima. O nosso país depende relativamente pouco (cerca de 10%) do gás natural proveniente da Rússia. Aumentará assim a importação do gás natural liquefeito, transportado dos EUA em navios, usando o porto de Sines.

A seca em Portugal, que as recentes chuvas apenas atenuaram, limita o recurso à hidroeletricidade, pois o baixo nível da água nas barragens trava a turbinagem.

Quanto ao petróleo, a subida de preços é preocupante, mas não deverão ocorrer entre nós problemas de abastecimento (que aconteceram no passado), até porque os EUA se tornaram em 2021 um país exportador líquido de “crude”, o que não acontecia desde 1949.

Nesta situação, que parece ser uma “tempestade perfeita”, há, porém, um dado positivo na economia mundial, de que pouco se fala: agora a quantidade de petróleo necessária para produzir mil dólares de PIB é menos de metade da que era precisa em 1973. A maior eficácia no emprego do petróleo tem a ver com, por exemplo, os progressos conseguidos nos motores de combustão dos automóveis; e também com o maior peso dos serviços no PIB, relativamente à indústria.

Deverão as sanções da UE à Rússia ir até ao ponto de cessarem as compras de gás e petróleo daquele país? Não há uma resposta clara a esta questão. Os EUA e o Reino Unido já o fizeram, o que politicamente faz sentido. Mas vários países da UE, como a Alemanha, ficariam numa situação aflitiva quanto ao abastecimento energético se cortassem de imediato as compras à Rússia. Culpa do erro estratégico colossal que foi terem-se tornado muito dependentes da energia fornecida pela Rússia. Um erro que não se ultrapassa de um momento para o outro.