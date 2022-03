Um grave ataque à democracia

Na semana passada um tribunal federal considerou culpado um texano de 49 anos, Guy Reffit, que participou na invasão do Capitólio (onde funcionam as duas câmaras federais), em 6 de janeiro de 2021. Recordo que, nesse dia, cerca de dez mil pessoas cercaram e invadiram violentamente o Capitólio, em Washington, incentivadas por Trump.

A invasão provocou cinco mortos e centenas de feridos, sobretudo entre os polícias, que não conseguiram travar a multidão.

O objetivo dos invasores era impedir que fosse certificada a vitória de Joe Biden na eleição presidencial. Trump defendia que aquela eleição tinha sido “roubada”, contra inúmeras declarações das autoridades competentes segundo as quais a eleição presidencial tinha sido livre e justa. Porém Trump proclamava aos seus apaniguados que nunca deveriam aceitar uma derrota.

Competia ao então vice presidente dos EUA, Mike Pence, certificar o resultado eleitoral. O que ele fez, com coragem – gesto que lhe valeu a fúria e os insultos de Trump.

A invasão do Capitólio foi um dos mais graves, se não o mais grave, episódio da história da democracia americana. Não se tratou de um ato irrefletido e espontâneo de uma multidão. Como toda a gente pôde ver na televisão, em direto, foi uma tentativa de alterar violentamente o resultado da eleição presidencial. Um golpe de Estado tentado, portanto.

No entanto, ao longo de mais de um ano desde que ocorreu a invasão do Capitólio, Trump e altos dirigentes do partido republicano, com raras exceções, classificaram os invasores de “pessoas correntes” e o assalto de “legítimo discurso político”.

Esta aberração democrática começa a ser posta em causa nos tribunais federais. O texano acima referido arrisca-se a uma pena de prisão que poderá ir até 20 anos.

Muitos outros julgamentos de implicados na invasão do Capitólio se irão seguir. Há a esperança de que os políticos do partido republicano acordem para a realidade do sucedido e cessem de branquear este grave atentado à democracia. Caso contrário, é a própria democracia americana que fica posta em causa.