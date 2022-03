​Conflitos da Polónia e da Hungria com Bruxelas

A Comissão Europeia recebeu luz verde do Tribunal de Justiça para poder legalmente restringir fundos aos países membros que violem normas básicas da integração europeia.



A Polónia tem estado a perder um milhão de euros por dia por causa de negar a independência ao seu sistema judicial, que mantem sob alçada governamental.

A mudança nessa posição começou ainda antes da invasão, tendo sido estimulada pelas ameaças de Putin. A trágica invasão da Ucrânia alterou a posição do governo polaco.

O Presidente da República polaca, Andrzej Duda, entendeu que os tempos não estavam para conflitos envolvendo o seu país. Por isso apelou publicamente a que cessassem os conflitos envolvendo o governo polaco, tão depressa quanto possível.

As autoridades da Polónia mostram-se agora dispostas a alterar a situação dos seus tribunais, dando-lhes independência face ao governo.

Ou seja, parece aberto o caminho para ultrapassar o diferendo que o governo de Varsóvia mantem com a Comissão Europeia e que já deu motivo a sanções pecuniárias.

Também a Hungria é alvo de sanções de Bruxelas por manter o seu sistema judicial na órbita governamental. Mas o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, próximo de Putin, recusa ceder a Bruxelas.

Tudo seria mais fácil se a oposição húngara ganhasse as eleições marcadas para 3 de abril próximo. Por uma vez unida, a oposição a Orbán tem denunciado a corrupção do primeiro-ministro e dos seus aliados, que controlam a maior parte da comunicação social do país.

O problema é que tudo indica que aquelas eleições não serão livres nem justas. Trata-se de eleições semelhantes às organizadas em Portugal pelo regime a que o 25 de Abril pôs termo. A oposição portuguesa nunca ganhou eleições antes de 1974.

Provavelmente, a oposição democrática a Viktor Orbán também não conseguirá agora triunfar. A menos que a invasão da Ucrânia, a mando de Putin, coloque o primeiro-ministro húngaro numa posição suficientemente incómoda para fazer perigar a sua reeleição.

Orbán acompanhou as sanções europeias mas não permitiu a passagem pelo seu país de armas para o exército ucraniano.