Putin e a extrema-direita

O Presidente brasileiro Bolsonaro viajou para Moscovo em plena crise da Ucrânia. Bolsonaro falou com Putin muito mais próximo dele do que acontecera com outros líderes estrangeiros (a estes uma longa mesa estabelecia uma zona de segurança para Putin); e depois da conversa os dois almoçaram juntos.

O Presidente Macron e o chanceler Scholz tinham recusado fazer testes antes de reunirem com Putin. Pelo contrário, para estar perto de Putin, Bolsonaro sujeitou-se a cinco testes à Covid-19 e a um período de quarentena depois de aterrar em Moscovo.

O Presidente brasileiro estava interessado em promover as exportações do Brasil, nomeadamente soja. Bolsonaro afirmou que os brasileiros estão solidários com a Rússia, alegação curiosa nesta fase de aguda crise. E não referiu a Ucrânia, apenas apelou genericamente à paz. Em resumo, “música celestial” para os ouvidos de Putin.

Ao Presidente da Rússia interessava mostrar-se amigo de um político de extrema-direita. É sabido que muitos partidos de extrema-direita existentes na Europa beneficiam de apoios financeiros vindos da Rússia de Putin, um ex-KGB que considerou o colapso da União Soviética a maior tragédia do século XX.

Os extremos aproximam-se, tal como desde há longos anos se viu em França com a saída direta de votantes no partido comunista para a Frente (agora União) Nacional de Marine Le Pen. Também Trump venera Putin e há dias recebeu Éric Zemmour (ainda mais à direita do que Marine Le Pen) num encontro classificado de muito caloroso.

Une esta gente a vontade de destruir a democracia liberal. O autoritarismo de Putin e o do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán têm essa raiz comum, pois consideram a democracia liberal um regime fraco e em perda no mundo. Cabe aos adeptos da democracia liberal compreender o que move os seus adversários.