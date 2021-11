Infâmia na fronteira da Bielorrússia

Nas fronteiras da Bielorrússia com a Polónia, a Letónia e a Lituânia está em curso, desde o verão, uma tragédia mais impressionante do que aquela que nos últimos anos vitimou centenas de migrantes, afogados no Mediterrâneo.

Esses infelizes foram vítimas de máfias que os empurraram para o mar, cobrando-lhes elevadas quantias e desinteressando-se da sua sorte.

O que se passa na fronteira da UE com a Bielorrússia é ainda mais chocante, pois os migrantes são deliberadamente enviados para ali pelo ditador deste país, Lukashenko, com a bênção de Putin.

No verão passado Lukashenko resolveu vingar-se das sanções impostas por Bruxelas ao seu regime repressivo. Assim, promoveu a vinda de migrantes do Médio Oriente e da Ásia, não para ficarem no país que ele tiraniza, mas para irem criar problemas a países da UE.