Christine Lagarde em Lisboa

Decorre em Lisboa a Web Summit 2021, a maior feira tecnológica mundial. Entre muitos outros assuntos, ali debate-se o papel do Facebook no combate aos discursos de ódio.

Entretanto, seguimos com preocupação notícias da reunião de Glasgow sobre iniciativas para travar o aquecimento global; a preocupação tem a ver com a incapacidade de vários líderes mundiais se comprometerem, a sério, com medidas que travem mesmo esse aquecimento.

Hoje reúne o Conselho de Estado, convocado pelo Presidente da República, que amanhã deverá anunciar a sua decisão sobre a data das eleições legislativas.

Mas este tema deverá ocupar apenas a segunda parte da reunião do Conselho: na primeira parte Marcelo Rebelo de Sousa e os conselheiros irão ouvir Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu.

Com tantos outros assuntos a chamarem a nossa atenção, terá interesse ouvir o que Christine Lagarde tem para dizer? Sem dúvida que sim, agora mais do que nunca.