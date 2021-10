Depois do Brexit

A saída do Reino Unido da UE foi aprovada num referendo britânico em junho de 2016. Os promotores britânicos do Brexit não estavam, porém, preparados para enfrentar e resolver os problemas que essa saída da UE iria levantar, como levantou.

Nas negociações entre britânicos e a UE para um acordo de saída o problema mais difícil foi a questão do Ulster (Irlanda do Norte), território que faz parte do Reino Unido.

O acordo chamado de Sexta-Feira Santa, de 1998, que pôs fim a décadas de guerra civil entre protestantes e católicos, prometeu manter aberta a fronteira entre o Ulster e a República da Irlanda. Como não quebrar essa promessa solene se, com a saída do Reino Unido da UE, o Ulster também saísse do espaço comunitário?

A solução encontrada foi manter o Ulster no mercado único e na união aduaneira da UE. Nesse ponto, o Ulster não acompanhou, assim, a saída do Reino Unido. O governo britânico aprovou essa solução. Mas cedo quis voltar atrás. O impasse mantém-se.

Os partidos protestantes do Ulster não gostam deste arranjo, que implica uma fronteira virtual no mar, entre aquele território e o Reino Unido. Aqueles partidos receiam que tal situação leve, a prazo, a que o Ulster seja absorvido pela República da Irlanda, saindo do Reino Unido.