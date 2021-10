Os limites da defesa europeia

Na terça-feira passada, a França e a Grécia assinaram um acordo de defesa. O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a venda à Grécia de navios de guerra no valor de três mil milhões de euros. Do acordo consta uma cláusula de assistência de defesa mútua. Dias depois, a França vendeu à República Checa equipamento de artilharia.

Estas iniciativas surgem na sequência de a França ter sido ignorada no acordo entre os EUA, a Austrália e o Reino Unido, onde se prevê o fornecimento à Austrália de submarinos americanos movidos a energia nuclear. A França perdeu, assim, um acordo milionário de venda de submarinos tradicionais à Austrália. A desconsideração sofrida pela França levou a que neste país surgissem vozes apelando a uma defesa europeia, autónoma dos EUA.

Em 1966, o então Presidente francês De Gaulle retirou o seu país do comando militar da NATO, ao qual só 30 anos depois a França regressou. De Gaulle era um aliado firme dos EUA, mas valorizava muito a soberania nacional francesa.

Agora, Macron sabe que a segurança dos europeus continua dependente da força militar americana. E sabe, também, que as intervenções militares francesas contra o terrorismo islâmico em África, no Sahel, apenas são possíveis com o apoio logístico dos EUA, por exemplo no abastecimento de combustível aos aviões franceses; e também no fornecimento de informações confidenciais pelos EUA, boa parte das quais obtida por “drones” americanos.