Poder local e poder central

O poder local vai a eleições no próximo domingo. Dada a proximidade entre eleitores e candidatos, estas eleições são, geralmente, consideradas como as mais democráticas.

Se o poder autárquico em Portugal não se pode considerar isento de corrupção, também é inegável que os autarcas revelaram capacidades que têm falhado no poder central – por exemplo, na redução da dívida.

Mas o poder local ainda está demasiado dependente do poder central, seja do Governo, seja das lideranças partidárias em Lisboa. Desde logo, na escolha dos candidatos. Em caso de conflito entre as escolhas locais e as preferências dos dirigentes centrais dos partidos, em regra prevalecem estas últimas. É assim que os partidos funcionam.

O centralismo foi acentuado pela participação maciça de membros do Governo na campanha eleitoral que agora termina, com destaque para a quase constante presença nela do primeiro-ministro.

Estas eleições decorreram sob a perspectiva dos milhões da “bazuca”. Daí que vários candidatos do PS acenassem aos eleitores com as suas boas relações com o poder central – o Governo - o que facilitaria o acesso das autarquias em causa aos dinheiros de Bruxelas. Votem em mim, disseram esses candidatos, pois eu tenho melhores possibilidades de trazer milhões para a nossa autarquia. Ou seja, o poder central e o acesso a ele é que contam.