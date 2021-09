Um plano para as regiões fronteiriças

O primeiro-ministro respondeu à seguinte pergunta do jornal “Público” sobre a coesão territorial no continente português: “Se só pudesse implementar uma medida para ajudar a equilibrar o litoral e o interior do país, qual escolheria?”.



Na resposta, António Costa salientou a importância de afirmar o interior como uma centralidade ibérica, assumindo as regiões de fronteira “como uma centralidade e não como as traseiras do litoral”. E sublinhou que “pela primeira vez vamos ter um plano de desenvolvimento conjunto das regiões transfronteiriças entre Portugal e Espanha”.

É um projeto interessante, mas importa chamar a atenção para as divergências atuais entre um lado e o outro da fronteira com Espanha. Por exemplo: os combustíveis são em Espanha mais baratos do que em Portugal, o que leva muitos portugueses que residem na proximidade da fronteira a irem abastecer o automóvel ou a carrinha a Espanha.