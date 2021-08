O dinheiro fácil, desde logo o dinheiro que vem a fundo perdido, não exigindo reembolso nem juros, envolve um risco óbvio: o de facilitar investimentos que apenas se realizam para aproveitar dinheiro disponível e tão barato, em vez de se investir em bons projetos económicos e sociais. Este problema colocou-se para os tradicionais fundos de Bruxelas.

Quando esses fundos surgiram, em 1978, o então primeiro-ministro Cavaco Silva logrou obter para Portugal quantias superiores às esperadas pela maioria das pessoas que acompanham estes assuntos.

Mas as carências eram então de tal modo evidentes que nos primeiros anos não houve desperdício – na altura, por exemplo, Portugal tinha uma minúscula rede de autoestradas e faltava saneamento básico em grande parte do país.

Uma vez, porem, satisfeitas essas manifestas e indiscutíveis necessidades, passou a haver boa parte dos fundos europeus aplicada de forma económica e socialmente mais do que discutível. Basta pensar no exagero de autoestradas que se construíram no país, em algumas das quais passa um carro de vez em quando.

Por outro lado, se o dinheiro de Bruxelas for encaminhado para empresas inviáveis, retém nessas unidades pessoas e equipamentos que melhor seriam aplicados em empresas mais produtivas, prejudicando a economia nacional. Recorde-se o caso da Dielmar, empresa que declarou falência e que o ministro da Economia, Siza Vieira, declarou que não teria sentido tentar salvá-la com mais dinheiro público.