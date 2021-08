Militares em tarefas civis

A Tunísia, onde começou há 11 anos a “Primavera Árabe”, era, até há pouco tempo, a única democracia que sobreviveu a essa “primavera”. Agora, porém, a Tunísia enfrenta uma crise constitucional suscetível de pôr em causa a democracia.

O Presidente tunisino, Kais Saied, suspendeu a Constituição, demitiu o primeiro-ministro e parece disposto a acolher algumas regras pouco consentâneas com a democracia representativa, em particular limitando a intervenção dos partidos.

Um dos fatores na origem desta deriva foi o forte crescimento das infeções pelo novo coronavírus na Tunísia.

O Presidente entregou às forças armadas do país a tarefa de vacinar a população, mas os militares falharam e o caos instalou-se, multiplicando-se os protestos.

Por cá, é geralmente reconhecido que foi feliz a nomeação do Vice-Almirante Gouveia e Melo para, com a sua equipa, conduzir o processo de vacinação. Este militar, um “fuzileiro dos submarinos”, trouxe racionalidade, ordem e eficácia a esse processo. E o vice-almirante mostrou saber comunicar com autoridade.

Note-se que o Vice-Almirante Gouveia e Melo nada teve a ver com a comunicação da Direção-Geral da Saúde sobre a vacinação dos jovens de 12 a 15 anos.

Uma desastrosa comunicação, que até ao fim de quase uma semana foi sucessivamente emendada e alterada, gerando confusão geral, confusão para a qual também contribuiu uma infeliz intervenção do Presidente da República, a partir do Brasil.

Parece haver quem se tenha sentido incomodado com o facto de o vice-almirante surgir habitualmente de uniforme “camuflado”. Não vejo qualquer motivo para incómodos. Trata-se de mais uma manifestação de autenticidade da parte de Gouveia e Melo, que não por acaso é adjunto para o planeamento e coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas.