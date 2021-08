Estado caloteiro

Entrámos numa nova fase do discurso político governamental. Com a redução das restrições por causa da pandemia e a chegada dos primeiros cheques da “bazuca” europeia, o otimismo prevalece naquele discurso, até porque os números do INE parecem mais favoráveis do que se receava. Otimismo a que não é alheia a proximidade das eleições autárquicas.

Importa, porém, ter presente que a crise social ainda está para chegar, como alertou Rita Valadas, presidente da Caritas, em entrevista à Renascença e ao Público.

Tem vindo a aumentar o número de pessoas que recorrem à solidariedade social para sobreviverem; nada indica que essa tendência se inverta no futuro próximo, pelo contrário. Por outro lado, suscita alguma perplexidade a subida para cerca do triplo da dívida do Estado às empresas.

É que, em março do ano passado, quando a pandemia se manifestou em força entre nós, o Governo prometeu diminuir essa dívida, até para ajudar financeiramente inúmeras empresas.

É verdade que, entretanto, se concretizaram algumas modalidades de apoio a empresas em dificuldades financeiras – mas o falhado compromisso do governo de reduzir a sua dívida às empresas não foi uma delas.