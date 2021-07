As alterações climáticas são reais

Nas últimas semanas multiplicaram-se os fenómenos climáticos extremos. Houve chuvas torrenciais na Alemanha, provocando muitos mortos e desaparecidos. Também na Bélgica, na Suíça e até em Londres se registaram cheias. Na Índia e na China as enxurradas foram este ano particularmente violentas.

A região mais fria da Sibéria, onde os termómetros descem no inverno aos 67 graus centígrados negativos, agora registaram 38 graus positivos. Uma onda de calor atingiu o Canadá, uma outra levou os termómetros a registarem 40 graus na Groenlândia. Na Lapónia (Finlândia) as temperaturas mínimas situaram-se recentemente nos 30 graus.

Gigantescos incêndios florestais lavram na Califórnia – o fumo já atravessa toda a América do Norte, chegando a Nova York e a Washington, na costa Leste dos EUA. Na Sibéria mais de 600 mil hectares de floresta foram consumidos pelo fogo. Na Europa grandes incêndios afetaram a Catalunha e a Sardenha.

Uma seca mortífera cresce em África e também no Estado brasileiro de São Paulo. Nas zonas polares o degelo acelera, provocando uma subida do nível das águas do mar que chegará até nós dentro de anos.