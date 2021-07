Mas creio que o grau de confusão exige um apelo à calma, para evitar que a “fadiga pandémica” torne tudo mais difícil.A pandemia tomou conta dos meios clássicos de comunicação social, em particular da televisão. Exageram-se os riscos da pandemia, quando os progressos da vacinação (graças ao vice-almirante Gouveia e Melo e à sua equipa) reduziram muito tais riscos – e ignoram-se as doenças e as mortes provocadas por outras causas.

Esta é a primeira vez que aqui comento medidas anti-Covid. Não tenho conhecimentos de saúde pública nem de vírus e pandemias, onde não faltam especialistas (nem todos concordam entre si nem com as medidas governamentais, é certo).

A manchete do “Jornal de Notícias” de terça-feira dizia “43 mil na lista de espera para oftalmologia”. Uma louvável exceção à regra.

As televisões bombardearam-nos com infinitas horas em que se viam doentes, seringas e cotonetes de teste. Assim assustaram a população, entrando num círculo vicioso: as pessoas assustadas não largavam a TV, e as estações de televisão correspondiam com mais Covid-19.

Será que ao Governo convém este círculo vicioso? Há quem defenda que sim, tendo em vista as eleições autárquicas de 26 de setembro. Nessa altura já terá passado o pico da pandemia e o partido do Governo, o PS, poderá surgir como salvador da pátria.

Por alguma razão a ministra da Saúde não afastou a possibilidade de um regresso ao estado de emergência, contrariando a posição do Presidente da República.

Não sei se esta “teoria da conspiração” tem alguma base na realidade. De qualquer forma, seria saudável que o Governo tomasse a seu cargo desmenti-la. Não com palavras, mas com medidas sensatas e razoáveis.