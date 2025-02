UEFA vai acabar com o prolongamento na fase a eliminar da Champions?

A UEFA está a estudar a possibilidade de acabar com os prolongamentos na fase a eliminar na Liga dos Campeões.

Para já, é só uma ideia, nada em definitivo, mas está a ser estudada.

O Explicador Renascença esclarece.

Por que é que se pretende mudar?

Um dos principais argumentos a favor desta ideia é a redução da sobrecarga física dos jogadores, que enfrentam calendários competitivos muito apertados e um número crescente de jogos e de competições, tanto de clubes como de seleções nacionais.

Isso coloca uma enorme pressão sobre os atletas, que têm pouco tempo para treinar e pouco tempo de recuperação.

Como se decidem os jogos se não houver prolongamento?

Vamos logo para os penaltis.

Ou seja, imaginemos que uma partida termina empatada no final do tempo regulamentar. Nesse caso, o prolongamento é substituído pela marcação de grandes penalidades.

Transformar a Liga dos Campeões na Taça da Liga?

Pelo menos é a Liga dos Campeões a seguir o modelo que da Taça da Liga em Portugal, em que qualquer jogo a eliminar que termine empatado, segue diretamente para as grandes penalidades.

Outras competições já adotaram a ideia?

A Supertaça Europeia.

Por exemplo, em 2023, o Manchester City venceu o Sevilha por 5-4 nos penaltis, depois da partida ter acabado empatada a um golo no tempo regulamentar.

Quem é a favor e quem é contra?

Na verdade, não há propriamente argumentos contra esta ideia. Há uma maioria que se mostra favorável.

A começar pelos clubes que entram em play-off e rondas de qualificação para as competições europeias em julho e agosto, antes ainda do início dos campeonatos nacionais.

Também os clubes europeus de menor dimensão, com plantéis mais reduzidos, poderiam beneficiar desta mudança, uma vez que jogar 30 minutos adicionais sem opções de qualidade no banco acaba por ser uma desvantagem nos confrontos com clubes de maior dimensão e com melhores plantéis.

E para as televisões?

São uma parte muito interessada neste mercado.

Também para essas o fim do prolongamento pode trazer vantagens, porque diminui o risco de impactos imprevistos nos alinhamentos de programação.

Quando é que a ideia pode avançar?

Para já, a UEFA limita-se a dizer que o eventual fim dos prolongamentos é uma discussão que corre informalmente. Portanto, não existe sequer uma proposta definitiva.

Caso esta mudança vá por diante, ela tem de ser ratificada pelo comité executivo da UEFA.

Recordo que a última grande mudança no formato da Liga dos Campeões foi a eliminação da regra dos golos marcados fora de casa que, desde 2021, deixaram de contar para desempate.