Banca concedeu mais de 17 mil milhões em créditos à habitação em 2024. O que explica este valor recorde?

Nunca tinha sido concedido tanto crédito à habitação como no ano passado: os bancos concederam quase 17 mil milhões de euros em financiamentos para a compra de casa.

O que é que explica este valor recorde?

Tem muito a ver com as medidas de apoio ao crédito jovem dirigido à população até aos 35 anos.

De todas essas, a mais relevante é a garantia do Estado que permite a obtenção de financiamento para a habitação até 100% para a compra da primeira casa. Isto para além da isenção Imposto Municipal de Transmissões e do Imposto de Selo.

São medidas que vigoram desde agosto do ano passado.

De acordo com o Banco de Portugal, em termos globais, o crédito à habitação aumentou 34% no ano passado, muito impulsionado pelos empréstimos a pessoas com menos de 35 anos. 47% do montante dos novos contratos entre agosto e dezembro são créditos jovens.

Qual é o valor médio dos empréstimos pedidos?

180 mil euros, é o montante médio por cada novo processo em análise nos bancos. O Jornal de Negócios diz que o número de créditos à habitação mais do que duplicou nas últimas duas semanas. Santander, BPI, Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos - por esta ordem - foram os bancos que receberam mais pedidos de empréstimo de pessoas com menos de 35 anos.