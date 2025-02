Mas, afinal, o que são as “provas-ensaio”? E para que servem?

Como o próprio nome indica, são um teste, ou seja, um treino para os alunos terem um contacto com a plataforma de realização de provas do IAVE, o Instituto de Avaliação Educativa. Pretende-se, assim, que os alunos se familiarizem com este tipo de avaliação, que é feito em suporte digital.

Outro grande objetivo é avaliar a capacidade tecnológica das escolas e identificar problemas que tenham de ser ultrapassados a tempo da realização das provas ModA e das provas finais do 9º ano, que se realizam no terceiro período.

E as provas ModA são o quê?

São provas moda são provas de Monitorização da Aprendizagem. Trata-se de um novo modelo de avaliação externa, que vem substituir as provas de aferição, que os alunos faziam na conclusão do primeiro e do segundo ciclos.

Estas novas provas têm estreia marcada para maio e são obrigatórias para todos os alunos do 4º e do 6º ano.

As “provas-ensaio” também são obrigatórias?

Sim. São obrigatórias para todos os alunos do 4º, do 6º e do 9º ano. São realizadas em três semanas distintas: na primeira semana, entre os dias 10 e 14, realizam-se as provas de português para todos aqueles alunos.

Na segunda semana, realizam-se as provas de Inglês do 4º ano e de “História e Geografia de Portugal”, do 6º ano.

A última semana, entre os dias 24 e 28 deste mês, vai ser para as provas de Matemática, Estudo do Meio e de Ciências para todos os alunos do 4º, do 6º e do 9º ano.

A calendarização dentro destes períodos é flexível e da responsabilidade das escolas, ou seja, em cada semana, cada escola poderá escolher os dias e horas mais adequados para a realização das provas-ensaio.

E que características têm estas provas?

As “provas-ensaio” foram elaboradas pelo IAVE, são constituídas por vários itens de seleção, que são classificados automaticamente, e também por um item de construção, que exigem correção por parte de um professor. Vão ter a duração de 45 minutos.

Contam para a nota?

Depende do que as escolas decidirem.

As provas-ensaio não são provas de avaliação externa, mas as escolas, se assim o entenderem, podem utilizar os resultados ao nível da avaliação interna dos alunos.

Os resultados vão ser disponibilizados até ao final do próximo mês.