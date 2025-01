Qualidade do ar mata mais do que acidentes na estrada?

A falta de qualidade do ar é responsável pela morte prematura de cerca de seis mil pessoas, por ano, em Portugal. Neste Explicador Renascença vamos fazer um ponto de situação e tentar saber o que é possível fazer para melhorar a qualidade do ar que respiramos.

Qual é a qualidade do ar que respiramos?



A qualidade do ar em Portugal não é má na sua generalidade. O diagnóstico é feito na Renascença por Nuno Lacasta, o ex-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que, no entanto, alerta para o facto de poder representar um risco dependendo da acumulação de certas partículas, a frequência com que as respiramos e em que zonas isso acontece.

Há números relativamente ao impacto para a saúde?

De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, a falta de qualidade do ar é responsável pela morte prematura de cerca de seis mil pessoas por ano, em Portugal. Os especialistas consideram que é um número excessivo. Fica 12 vezes acima da mortalidade nas estradas portuguesas.

É preciso fazer escolhas mais amigas do ambiente?

Sim. Principalmente ao nível dos transportes públicos. As diferentes associações ambientalistas têm defendido a necessidade da eletrificação das frotas de autocarros e de táxis. Dizem mesmo que fica mais barato investir a este nível do que pagar a fatura da saúde pública.

Também defendem que os municípios têm de fazer mais ao nível dos planos de ação para a qualidade do ar. Estes planos são uma obrigação da lei comunitária.

O que acontece é que, por vezes, há várias medidas, mas não estão organizadas, nem são implementadas quando necessário.