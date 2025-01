O que é a Deepseek, a aplicação chinesa de Inteligência Artificial e rival do ChatGPT?

Vem da China e é uma revolução no mundo da Inteligência Artificial. O Deepseek já é a aplicação mais descarregada da AppStore nos Estados Unidos - à frente do ChatGPT.

Afinal, o que é o Deepseek?

É um modelo de Inteligência Artificial, criado por uma startup chinesa que surpreendeu o mundo ao tornar-se uma das aplicações mais descarregadas em muito pouco tempo. E que já faz frente a gigantes da tecnologia, como a Meta ou a Nvidia.

Como funciona?

É um modelo de Inteligência Artificial, que oferece funcionalidades semelhantes às dos seus concorrentes ocidentais, como o ChatGPT: seja criar textos, letras de músicas, até ajudar em situações do dia a dia, como sugerir receitas com ingredientes específicos.

Além disso, esta ferramenta consegue comunicar-se em vários idiomas, mas é mais fluente em inglês e em chinês.

Há alguma grande diferença para o ChatGPT?

Nas funcionalidades disponíveis, não muda muito. A vantagem, por exemplo, em relação ao ChatGPT está na utilização do código aberto. Ou seja, qualquer pessoa pode aceder, compreender e modificar o código do modelo.

Por outro lado, os criadores do Deepseek investiram 5,6 milhões de dólares para desenvolver o modelo, o que representa uma ínfima parte dos investimentos feitos por gigantes norte-americanos como a Nvidia, a Meta ou a Microsoft. Ou seja, com um investimento muitíssimo reduzido, esta startup chinesa conseguiu alcançar um desempenho comparável ao das principais empresas deste setor.

Como estão a reagir os concorrentes?

Com preocupação. Os Estados Unidos estão a investigar potenciais implicações de segurança nacional do Deepseek.

De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Donald Trump está a encarar os avanços e o modelo de baixo custo da DeepSeek como uma "chamada de atenção" para a indústria norte-americana de Inteligência Artificial.

Nos últimos dias, a plataforma Deepseek tem sido alvo de sucessivos ataques e está a limitar temporariamente o registo de novos utilizadores.

Porque é que está a gerar tanta apreensão?

Porque o surgimento do Deepseek gerou um impacto imediato nas bolsas. Só na passada segunda-feira, a Nvidia - que é líder mundial em componentes e programas para Inteligência Artificial - perdeu quase 600 mil milhões. 600 mil milhões num só dia. É duas vezes o valor do Produto Interno Bruto de Portugal. E mesmo assim, continuou a ser a empresa com maior valor: 3,3 biliões de euros.

Também a Microsoft e a Google registaram perdas muito significativas em Wall Street. Daí a apreensão, sobretudo entre os gigantes tecnológicos ocidentais.

Para a China, o que significa o sucesso do DeepSeek?

É o reflexo da ambição em tornar-se líder global em Inteligência Artificial até 2030. O DeepSeek não só superou obstáculos tecnológicos, como também obteve apoio do governo chinês.

Por isso, é de esperar que Pequim invista muitos milhões nos próximos anos. Portanto, o DeepSeek é só um exemplo do potencial chinês para dominar este setor.

Claro que, como todas as ferramentas de Inteligência Artificial, também esta tem imprecisões e outras limitações.

Por exemplo, quando o tema é política chinesa, a aplicação tende a evitar a discussão, para não criar problemas.