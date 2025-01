Por que é que o preço dos combustíveis ficou tão caro?

Sobe, sobe, preço sobe. O preço dos combustíveis sofre esta segunda-feira o aumento mais acentuado desde 2022.

Quer a gasolina, quer o gasóleo estão mais caros, em relação à semana passada.

O Explicador Renascença esclarece.

Qual é a dimensão da subida?

Um aumento de 5,5 cêntimos por litro no gasóleo, que passa a custar em média 1,69 euros , e de 3,5 cêntimos por litro na gasolina, passando a custar 1,78 euros.

É o aumento mais expressivo dos últimos tempos.

Por que razão sobe tanto?

Brent é uma das palavras-chave. Está em causa o preço do barril de petróleo Brent, que serve de referência ao mercado em Portugal.

Quando o custo aumenta, o combustível segue essa subida, e esta semana passou os 81 euros, um máximo desde julho.

O que justifica a subida do barril?

O frio pode justificar. As baixas temperaturas na Europa e na América, o que leva ao aumento da procura do consumo para aquecimento em casa.

Para além disso, a China, cuja economia está a a acelerar e por isso necessita de mais petróleo o que também faz aumentar os preços

É uma tendência para continuar?

Tudo indica que não. A Agência Internacional de Energia prevê desaceleração na procura de petróleo em 2025.

As previsões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo apontam também nesse sentido.

Assim, tendencialmente, os preços irão baixar.

Quando?

Isso, para já, é imprevisível

Os impostos serão também responsáveis?

Essa pode ser também uma das explicações e é, pelo menos, uma das principais críticas das associações de transportes.

A subida do ISP no início do ano já garantiu ao Estado uma receita adicional de 4,2 mil milhões de euros. Isto leva Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) a pedir ao Governo que admita uma redução na tributação dos combustíveis, mesmo que temporária.

O Governo poderá baixar os impostos?

Tudo indica que não.O governo e o líder parlamentar do PSD dizem que os preços dos combustíveis aumentam por força da desvalorização do euro e por força do aumento do preço do petróleo em todo o mundo.