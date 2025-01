Divórcio entre Pichardo e Benfica. O que se passa?

Pedro Pichardo anunciou que decidiu sair do Benfica, mas o clube da Luz veio, entretanto, esclarecer que já tinha aberto um processo disciplinar com vista ao seu despedimento.

O Explicador Renascença esclarece todos os detalhes.

Quem é que rompeu primeiro?

Começamos pela versão de Pichardo. O vice-campeão olímpico no triplo salto anunciou que está de saída do Benfica por "divergências irreconciliáveis”.

Foi o que escreveu num comunicado em que agradece aos adeptos do clube, à Federação de Atletismo, ao Comité Olímpico e à Câmara de Setúbal pelo apoio ao longo destes anos. Acrescenta que o assunto está a ser levado às instâncias competentes, pelo que não vai voltar a falar do assunto, mas apenas a focar-se na vertente desportiva.

Qual é a versão do clube?

Respondeu também em comunicado, dizendo que o atleta já tinha sido notificado no inicio do mês de que estava a ser alvo de um “processo disciplinar com vista ao despedimento".

Isto porque terá faltado a exames médicos e de ter recusado a inscrição na plataforma de atletas, apesar dos vários pedidos para que o fizesse o que tem impedido, entre outras consequências, a sua participação em provas ao serviço do Benfica.

E o clube garante ainda que irá "fazer prevalecer os seus direitos na defesa do bom-nome e dos interesses do Benfica.

O mal-estar entre Pichardo e o Benfica é recente ou já havia sinais de trás?

Já é antigo. Depois dos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado, onde Pichardo conquistou a medalha de prata, lamentou publicamente a falta de apoios por parte do Benfica e do país e - logo na altura - assegurou que o futuro da sua carreira dependia das garantias que lhe fossem dadas.

E até disse que tinha pedido reuniões com o primeiro-ministro e com o presidente do Benfica, Rui Costa, para tentar encontrar uma solução porque estava “um bocadinho cansado de tirar do próprio bolso”.

O que é que vai acontecer a Pablo Pichardo?

Oficialmente não se sabe quais são as intenções do atleta ou se já tem outro clube em vista. É preciso lembrar que Pichardo tem 31 anos e recebia 12 mil euros mensais do Benfica. Apesar de a última vez que competiu pelo clube tenha sido em fevereiro de 2023.

Continuado no campo das hipóteses: pode, por exemplo, competir como individual e até pode mudar de nacionalidade e deixar a seleção portuguesa.

Mas os regulamentos internacionais determinam que a troca de nacionalidade só pode ser pedida uma vez, porque obriga a um período de três anos sem competir pelo país anterior e só pode ser pedida por quem não representou o país nos Jogos Olímpicos.

Há quantos anos é que o Pedro Pablo Pichardo estava no Benfica?

Há oito anos. Estreou-se pelo Benfica a 17 de junho de 2017, quando venceu o Meeting de Lisboa. Desde então participou em dez Campeonatos Nacionais de Clubes, ganhando sempre o triplo salto.

O site do Benfica destaca o seu excelente nível, tanto em provas nacionais como internacionais. Por exemplo estabeleceu um novo recorde nacional de triplo salto e foi o primeiro atleta português a conquistar a Liga Diamante, que de resto venceu 3 vezes.

Pela Seleção Nacional saltou 13 vezes e ganhou dez medalhas: Foi Campeão Olímpico em 2020 e nos ano passado conquistou a medalha de prata no triplo salto.