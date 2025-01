Surto de gripe das aves em Sintra. Há motivo para preocupação?

Um surto de gripe das Aves foi identificado nos últimos dias num aviário em Sintra. Dezenas de animais foram abatidos, mas as autoridades dizem que não há motivo para preocupação.

Afinal, o que é que se passa?

O vírus foi identificado a 3 de janeiro numa exploração de galinhas em São João das Lampas, em Sintra. O surto levou a Organização Mundial da Saúde Animal a acionar um alerta para o risco de exposição ao vírus.

As autoridades de saúde nacionais também acionaram logo medidas de prevenção. Segundo a Direção Geral de Alimentação e Veterinária, os 279 animais infetados foram abatidos. As instalações do aviário foram desinfetadas e foram impostas restrições à venda e circulação das outras aves - cerca de 50 mil - daquela exploração. Até ao momento, e de acordo com a Direção Geral da Saúde, não há nenhuma pessoa infetada ou com sintomas.

O vírus pode passar para os humanos?

É uma possibilidade, mas muito rara. A DGS esclarece que existem apenas alguns casos esporádicos a nível global. Em Portugal no ano passado, em 2024, foram diagnosticados apenas 13 casos e nenhum deles resultou em morte.

As infeções atingem normalmente quem trabalha diretamente e de perto com aves infetadas, ou em ambientes contaminados. Já a probabilidade de transmissão através do consumo de carne ou de ovos é - segundo os especialistas - muito reduzida, principalmente se os alimentos estiverem bem cozinhados.

É a primeira vez que há uma vaga de casos como esta em Portugal?

Não. Os focos não são muito comuns, mas ainda assim há registo de alguns animais infetados anualmente em Portugal.

Em 2024, foram identificados 12 aviários com casos de gripe das aves, mas nenhum deles resultou num surto entre humanos ou sequer em mortes.

Os EUA registaram recentemente uma morte devido a um caso de gripe das aves. Este é um risco real?

Desde 2003, registaram-se cerca de 460 mortes a nível mundial devido à gripe das aves. O risco é, por isso, muito reduzido. Essa morte de que falavas diz respeito a uma pessoa que pertencia a um grupo de risco.

Tinha mais de 65 anos de idade e histórico de outras doenças respiratórias. Segundo as autoridades norte-americanas, o agravamento da doença também pode ser explicado por uma mutação do vírus que terá acontecido já depois da infeção, no organismo do doente.

Ainda assim, será sempre melhor estarmos atentos a possíveis sintomas. Normalmente como é que a doença se manifesta?

Os sintomas são muito semelhantes aos de uma gripe normal. Pingo no nariz, tosse, dores no corpo e na cabeça, também febre e calafrios.

Se for detetado um caso positivo, essa pessoa deve utilizar máscara e ficar isolada em casa. Para quem tenha estado em contacto direto com um infetado, não é obrigatório ficar em isolamento, mas recomenda-se, claro, uma atenção especial a possíveis sintomas.