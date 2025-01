Metrobus da Avenida da Boavista só arranca em abril. O que está a atrasar o projeto?

É uma obra que nunca mais avança. O Metrobus da Avenida da Boavista só vai arrancar em abril deste ano. Era para ser em setembro do ano passado.

O que é que está a atrasar o projeto?

Essencialmente, atrasos com os veículos específicos para este tipo de sistema de transporte. São autocarros movidos a hidrogénio que a Metro do Porto já adquiriu, mas que ainda não chegaram. Só vão estar disponíveis em abril. Quanto à infraestrutura, ou seja a linha entre a Casa da Música e a Praça do Império, junto à Foz, está concluída e pronta a utilizar.

Mas não era possível uma solução provisória para que o sistema já estivesse a funcionar?

A Metro do Porto entende que não faz sentido utilizar veículos provisórios, alegando que isso implicaria alterações técnicas demoradas e com custos elevados que não iriam compensar. Daí esta espera até abril para que tudo comece a funcionar. Isto, claro, se os prazos se cumprirem.

A STCP também tem autocarros. Não poderia ser uma alternativa?

Essa alternativa chegou a ser testada, mas a STCP concluiu que essa solução seria insegura, ineficiente e comercialmente desvantajosa. Porque os autocarros teriam de mudar de faixa ao chegar às paragens no centro da Avenida da Boavista, o que não seria compatível com o projeto do metrobus, que inclui veículos com portas no lado esquerdo, diferente dos autocarros convencionais.

O que diz a Câmara do Porto?

É muito crítica sobre a forma como este tema tem sido tratado. O canal de metrobus na Avenida da Boavista deverá ser transferido para a responsabilidade da autarquia, mas o memorando de entendimento ainda não foi assinado.

Rui Moreira entende que a Metro do Porto não entregou as obras do metrobus ao município e diz não ter conhecimento formal de que a empresa pretenda recorrer a autocarros alugados.

Portanto, há aqui uma série de formalidades administrativas e mal-entendidos que atrasam o arranque da operação do metrobus que, quando estiver a funcionar, vai percorrer toda a Avenida da Boavista até à Praça do Império, mas nunca antes de abril deste ano.