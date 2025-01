SNS 24 com triagem digital para sintomas respiratórios agudos. Como vai funcionar?

A partir de agora, a linha SNS 24 vai disponibilizar uma triagem digital para doentes respiratórios agudos com 18 e mais anos.

Como é que isto vai funcionar?

Esta é uma inovação que vai funcionar através do SNS 24. Portanto, os utentes com sintomas respiratórios ligam para a linha como até aqui. Simplesmente, passam a ser direcionados para um atendimento mais rápido por via digital. Para isso, convém ter à mão o número de utente. Após a identificação, a pessoa recebe uma SMS com um link e um código para aceder ao portal de triagem.

E aí o que é que tem de fazer?

Indicar aquilo que sente. Há uma lista, por tópicos, de sintomas. O utente tem de assinalar aqueles que são mais compatíveis com a sua condição. Depois, esse formulário preenchido é analisado pelos profissionais do SNS 24 que fazem o encaminhamento em função do relato do utente.

Como assim?

Há três cenários possíveis: ou é uma situação emergente e o doente é orientado para contactar o INEM. Se a situação for menos grave, é feito um encaminhamento para confirmação clínica por um profissional de saúde do SNS 24.

Uma vez mais, se for esse o caso, o utente recebe por mensagem um número prioritário para contacto com um profissional de saúde. E todas as respostas dadas durante essa triagem são automaticamente partilhadas com um enfermeiro, o que permitirá uma avaliação mais rápida e mais contextualizada de cada caso.

Isso é seguro?

É seguro, porque as orientações são personalizadas em todas as etapas do processo. Embora seja verdade que, sobretudo nestes dias, o atendimento na linha SNS 24 seja mais demorado.

Contudo, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde - que é a entidade que gere o SNS 24 - refere que este sistema de triagem é mais rápido e eficiente nos períodos de maior procura - e esta é uma altura do ano em que se atinge o pico das infeções respiratórias, daí a criação desta triagem específica.

Por outro lado, é mais funcional para os profissionais de saúde, porque permite dar uma resposta mais eficaz nos casos mais complexos. Naquela lógica de retirar das urgências os casos não urgentes que, depois, levam a tempos de espera acima do normal em vários hospitais.