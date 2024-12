PIX. MB Way brasileiro chegou a Portugal mas não é para os portugueses

O PIX chegou a Portugal. Trata-se de um serviço semelhante ao MB Way português.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é o PIX?

O PIX é um sistema brasileiro que permite fazer pagamentos e transferências de forma instantânea, tal como o MB Way.

Foi lançado em novembro de 2020 e tem mais de 170 milhões de utilizadores, segundo dados o Banco Central do Brasil, que criou o sistema.

Acaba de chegar a Portugal, através de uma parceria entre a UNICRE e o Braza Bank, mas só funciona com contas bancárias brasileiras.

Quais as vantagens?

Para os mais de 400 mil brasileiros em Portugal, as vantagens ficam pela maior simplicidade deste meio de pagamento quando comparado com o cartão.

Já os turistas beneficiam da possibilidade de fazer pagamentos da mesma forma que estão acostumados no Brasil. Para além disso, não precisam de se preocupar com o câmbio do real para o euro, porque é feito automaticamente.

Para as empresas, também há vantagens: os custos de transação são mais baixos do que nos pagamentos com cartão. Por isso, organizações como a Worten e plataforma KuantoKusta já aderiram ao PIX.

Como funciona?

Para aderir ao serviço basta aceder à área dedicada da aplicação do banco e pedir a atribuição de uma chave pix. Esta chave vai ser uma espécie de número de conta e costuma estar associada ao número de telemóvel, email ou o CPF (o equivalente ao número de contribuinte em Portugal), podendo também ser pedida a atribuição uma chave aleatória.

Quanto aos pagamentos e transferências, há bastantes diferenças em relação ao MB Way. A primeira é que só é possível usar a lista de contactos para fazer transferências no caso de o destinatário ter escolhido o número de telemóvel como chave pix. Nos restantes casos, será mesmo necessário pedir a esta pessoa o número de conta.

Nas compras em superfícies comerciais também há diferenças. Alguns comerciantes disponibilizam um código QR para leitura com o telemóvel mas pode ser necessário inserir a chave PIX do comerciante manualmente no dispositivo. Nas lojas online, é a própria empresa que fornece ao cliente a sua chave pix. No caso do MB Way, costuma ser o utilizador a inserir o seu número de telemóvel para que lhe seja feito o pedido de pagamento.

O PIX tem alguma taxa associada?

Não existem taxas associadas às transferências de pessoa para pessoa.

No caso das empresas e das pessoas coletivas, geralmente é cobrada uma taxa de transação que pode variar entre 0,5% e 1,5%, ou uma taxa fixa por operação, cujo valor depende de cada banco.

Há limites de transferência?

A partir de um de novembro de 2024 passou a existir um limite de 200 reais (ou 30,77 euros) por transação, até um limite máximo diário de 1000 reais (153,83 euros).