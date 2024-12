Como funciona o novo serviço de teleconsulta da linha SNS24?

A quem é se destina este serviço?

Qualquer utente que, depois da triagem feita através do 808 24 24 24, reúna condições clínicas para ser atendido à distância. Em princípio, serão casos menos graves, mas em situação aguda.

O novo serviço não inclui vigilância de doenças crónicas, renovação de medicação ou avaliação de resultados de exames. De acordo com o Governo, o principal objetivo é reforçar o acesso a cuidados de saúde, sobretudo para quem não tem médico de família, e otimizar os recursos do Serviço Nacional de Saúde.

Como é que funciona?

O utente liga para a linha SNS24 e passa pela triagem habitual. Se o profissional de saúde do outro lado da linha entender que é possível resolver a situação com uma teleconsulta, faz o encaminhamento.

O utente recebe, depois, um link via SMS. A teleconsulta em videochamada realiza-se através de uma plataforma de transmissão online, cujo acesso pode ser feito pelo Portal SNS 24, utilizando o link que recebeu através de SMS, ou pela App SNS 24, caso tenha a aplicação móvel instalada.

É obrigatório o utente ter acesso uma câmara?

Sim. Para realizar a teleconsulta, o utente precisa de acesso a telemóvel e a um dispositivo com câmara, microfone e ligação à internet. Ou seja, não é para toda a gente.

O utente tem também de estar numa zona tranquila, sem interferências externas, para garantir a privacidade da consulta.

Quem são os médicos que fazem estas teleconsultas?

São médicos especialistas em medicina geral e familiar - para já estão garantidos 63 - e quem têm acesso aos sistemas de informação integrados. Pelo que podem fazer o diagnóstico médico, prescrever medicamentos ou análises, bem como estabelecer um plano de cuidados de saúde para o utente.

A teleconsulta é paga?

Não. Não tem quaisquer custos para o utente. Aliás, tem a vantagem de - em situações menos graves, claro - evitar deslocações ao centro de saúde para uma consulta presencial. E funciona 24 horas do dia.

Todos os atendimentos - por teleconsulta - ficam disponíveis no histórico do registo de saúde do utente, que recebe o relatório clínico no final da consulta.

E já está a funcionar?

Sim, está a funcionar desde ontem, embora só hoje tenha sido anunciado. Para já é um projeto piloto que vai durar 3 meses.