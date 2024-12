Portugal vai organizar o Mundial 2030. O que se pode esperar?

É a primeira vez que Portugal recebe um Mundial de futebol. Não havia dúvidas quanto à decisão já que a candidatura, feita em conjunto com Espanha e Marrocos, era a única concorrente.

O cenário foi votado, esta quarta-feira, e confirmado no congresso da FIFA, em Zurique.

Esta competição vai inovar e galgar as fronteiras da Península Ibérica e do norte de África?

Sim. A bola vai navegar até ao outro lado do Atlântico e rolar na Argentina, Paraguai e Uruguai, países que vão acolher um jogo da fase de grupos cada.

Aliás, o primeiro jogo do Mundial será no Uruguai, no Estádio Centenário de Montevidéu, onde a seleção da casa conquistou o primeiro Campeonato do Mundo da história, em 1930. Será portanto uma celebração do centenário do torneio.

Qual será o peso de Portugal na competição?

Seremos o território com menos jogos e menos influência. As partidas vão decorrer nos estádios de Benfica, FC Porto e Sporting.

Já a Espanha terá 9 cidades e 11 estádios à disposição do futebol, enquanto Marrocos disponibilizou 6 cidades e 6 estádios. Ainda não se sabe onde se vai jogar a final, se no Santiago Bernabéu, se no Camp Nou ou até no Grand Stade Hassan II, com capacidade para 115 mil pessoas…

Portugal já participou em quantos Campeonatos do Mundo?

Participamos em oito. A primeira vez foi em 1966, quando Eusébio e companhia conseguiram um terceiro lugar em Inglaterra. Foram precisos 20 anos para os portugueses voltarem a disputar aquele torneio, no famoso Mundial do México em que Maradona brilhou. A partir de 2002, os portugueses não falharam qualquer presença.

Qual é a experiência dos três países nomeados na organização de eventos do género?

Portugal estreia-se na organização de Mundiais, mas já montou um Campeonato da Europa, em 2004, o tal que perdeu na final contra a Grécia.

Já Espanha, foi a organizadora do Europeu de 1964 e do Mundial de 1982. Marrocos organizou a Taça das Nações Africanas em 1988, algo que se vai repetir em 2025.

E vai haver alguma mudança no formato habitual da competição?

Sim, mas essas alterações acontecem já em 2026, no Mundial que será jogado nos Estados Unidos, Canadá e México. Em vez de 32 seleções, teremos 48 a disputar o torneio, ou seja, teremos 104 jogos de futebol.

Porque é que o slogan do Mundial 2030 é "yalla vamos"?

“Yalla”, em árabe, e “vamos”, em português e espanhol, querem dizer exatamente o mesmo. No fundo, é uma expressão que visa dar força à vontade dos três países de organizarem um torneio especial.