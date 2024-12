O que poderá acontecer ao alojamento local em Lisboa?

Este movimento recolheu milhares de assinaturas, que no início de novembro entregou na Assembleia Municipal de Lisboa.

No fundo, o sentido desta pergunta é já para impedir a abertura de novos alojamentos locais na capital.

A primeira pergunta refere-se ao alojamento local já em vigor e questiona se os munícipes de Lisboa concordam em alterar o regulamento municipal no sentido de a câmara, no prazo de 180 dias, ordenar o cancelamento dos alojamentos registados em imoveis destinados a habitação.

As duas têm um objetivo comum: saber se os munícipes defendem o fim do alojamento local em prédios destinados à habitação.

Iniciativa partiu do Movimento Referendo pela Habi(...)

Foi a Assembleia Municipal que deu luz verde ao referendo?

Sim, foi aprovado por maioria na reunião da semana passada, a 3 de dezembro, com os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, Livre , Verdes e PAN.

Votaram contra o PSD, CDS, Iniciativa Liberal, PPM, Aliança e Chega e o PCP o Partido da Terra abstiveram-se.

A partir deste momento, em que o sim ganhou, a Assembleia Municipal ficou em condições de enviar a proposta para o Tribunal Constitucional, o que veio agora a acontecer.

A lei sobre o AL foi alterada recentemente. Este processo ficam em causa?

Segundo os defensores do referendo, não, uma vez que as mudanças introduzidas pelo governo não retiram poderes de regulação ao município.

De acordo com o decreto-lei, publicado em outubro, o objetivo é mesmo descentralizar a regulamentação sobre a atividade de alojamento local. Essa nova legislação só entra em vigor no início próximo ano, altura em que também deve ser conhecido o parecer do Tribunal Constitucional.

Resta aguardar para saber se o referendo sobre Alojamento Local em Lisboa vai avançar. A concretizar-se será o primeiro referendo, a realizar-se na sequência de uma iniciativa popular.