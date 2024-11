Passe grátis? Como posso adquirir o sub23?

Já a partir do próximo domingo haverá passes gratuitos para quem tem até 23 anos.

Que passe é este?

O passe sub23 passa a ser gratuito para todos os jovens, e não apenas para os que estudam. A medida foi anunciada pelo Governo em outubro no âmbito das medidas de promoção da mobilidade verde para passageiros e entra em vigor já no domingo.

O que é preciso fazer para adquirir o passe gratuito?

Basta apresentar o cartão de cidadão, como comprovativo da idade, numa loja comum dos transportes públicos, como é o caso do andante no Porto ou navegante em Lisboa e os jovens até aos 23 anos vão poder adquirir o passe de forma gratuita. Portanto, é um processo simples.

O passe serve para todos os transportes públicos?

Sim. Para todos os transportes públicos sem exceção. Metro, comboio ou autocarro.

Quantas pessoas serão beneficiadas com esta modalidade?

O Ministério das Infraestruturas e Habitação estima que cerca de 240 mil jovens vão beneficiar da medida que implica um investimento de 40 milhões de euros. O objetivo é promover a mobilidade e uma maior taxa de utilização do transporte público.

Mas ainda em outubro os operadores de transportes ameaçavam bloquear este novo passe. Os problemas estão ultrapassados?

Não houve renovados sinais de contestação. Em outubro logo após o anúncio da medida, as transportadoras denunciaram atrasos do Estado no pagamento das compensações financeiras e por isso ameaçavam boicotar o novo passe gratuito.

Aliás, inicialmente a medida chegou a ser anunciada para novembro, mas só entra em vigor no primeiro dia de dezembro. O Governo garante à Renascença que o novo passe entra em vigor já este domingo, pelo que os problemas terão sido ultrapassados.