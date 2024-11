Quanto vai ser o aumento das pensões em 2025?

No Explicador Renascença desta quinta-feira vamos fazer contas para saber qual a dimensão dos aumentos das pensões no próximo ano.



O Parlamento aprovou esta tarde uma subida extraordinária, além da que já estava prevista por lei.

Quanto é que vai ser afinal o aumento das pensões?

O que está em causa é um aumento adicional de 1,25%, proposto pelo PS e que foi aprovado esta quinta-feira na votação na especialidade, no Parlamento, no âmbito do Orçamento do Estado para 2025.

Esta alteração vai fazer com que, à taxa de atualização anual das pensões, seja somado 1,25%, para as reformas até 1.527 euros.

E para essas reformas o aumento total será de quanto?

Ainda não há um valor preciso, porque há vários fatores. A atualização das pensões é feita através do cálculo do crescimento da economia e do valor da inflação, e os números ainda não são definitivos. Devem ser conhecidos amanhã, sexta-feira.

Ainda assim, de acordo com as estimativas, o aumento regular deve andar pelos 2,5%. Esta fórmula é usada para pensões até dois indexantes dos apoios sociais (IAS), ou seja, cerca de mil euros.

É a este valor dos 2,5% , que se junta os 1,25% agora aprovados no Parlamento, o que dá um aumento previsível , em janeiro, de cerca de 3,75%.

Em euros, quanto é que um pensionista pode receber a partir de janeiro?

Se tomarmos como exemplo uma pensão de mil euros, que é o valor limite para este aumento de 3,75% , a pensão deve subir 37,5 euros.

Se fosse só com a atualização regular, o aumento ficaria nos 25 euros, ou seja, menos 12,5 euros.

Os aumentos são iguais ou diferentes para todos os pensionistas? Porquê?

A lei prevê aumentos diferentes dependendo do valor da pensão. Por isso, para pensões até aos mil euros o aumento deverá rondar os 2,5%.

A partir desse valor e até aos cerca de 3 mil euros, o aumento é calculado apenas com base na taxa de inflação, que deverá rondar os 2%.

Para pensões acima dos 3 mil euros, o aumento não deverá chegar sequer aos 2%.

Portanto, temos aqui três patamares e o aumento adicional proposto pelo PS abrange todo o primeiro patamar, até aos mil euros, e parte do segundo, uma vez que o adicional inclui pensões até aos 1.527 euros.

Qual será o aumento para um pensionista nessas circunstâncias?

Por exemplo, no caso da reforma ser de 1.500 euros, a atualização prevista na lei será de 2%, a que acresce o adicional de 1,25%, o que representa um aumento total de 3,25%, que resultaria em mais 48 euros no final do mês de janeiro.

Sem o adicional, o aumento seria de 30 euros, portanto, há aqui 18 euros de diferença.

Atenção que estamos a falar de valores brutos, sem a retenção na fonte de IRS.