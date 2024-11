Há menos casos de violência doméstica como diz Montenegro?

O primeiro-ministro afirmou que o cenário de violência doméstica em Portugal já foi pior e que há, sobretudo, mais denúncias.

A frase motivou a indignação de vários setores e também da oposição.

O que disse Luís Montenegro?

Sublinhando não querer chocar ninguém, Luis Montenegro diz ter a consciência de que o aumento dos últimos anos não significa um aumento real.

Na prática, o primeiro-ministro considera que há mais consciência sobre o fenómeno e que há mais denúncias, não necessariamente uma aumento de casos de violência doméstica.

A frase motivou indignação, da oposição e, também, da APAV, que sublinha que os dados públicos representam aquilo que as pessoas mostram, aquilo que as pessoas nos permitem saber.

O que dizem os dados públicos?

De acordo com os dados oficiais publicados no portal da violência doméstica, as denúncias à GNR e à PSP, e há apenas números de denúncias, em 2023, totalizou 30.279 denúncias e, em 2022, o total foi de 30.389.

Verifica-se uma descida ligeira do número de denúncias.

Não contraria os dados da APAV?

O que a APAV anunciou foi um aumento do número de mulheres vítimas violência apoiadas pela Associação.

Trata-se de um aumento 8,7% de 2022 para 2023.

O que a APAV indica é que este aumento pode significar um aumento de casos, mas trata-se de um número relativo a mulheres apoiadas.

E a casos de homicídio em contexto de violência doméstica?

Houve, nos últimos anos, uma diminuição. O máximo dos últimos anos foi registado em 2020 com um total de 12 mortes, número que tem diminuído. Em 2023 foram seis.

Contudo, isto não significa que possa estar a diminuir o número total de casos.

Há um aumento do número de detidos?

Sim, confirma-se. O número de detidos por cada trimestre de 2024, é superior ao número de detidos por trimestre em 2023.

Em 2024 o número ultrapassa sempre os mil, o que não aconteceu no ano passado

Não há forma concreta de dizer que há mais ou menos casos?

Em concreto não, porque são dados relativos a casos comunicados.

Fica sempre essa dúvida, se há um aumento de crimes ou de denúncia, pelo que poderá ser precipitado retirar conclusões.