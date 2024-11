Futebol europeu vai voltar à televisão em sinal aberto?

Futebol europeu para todos. O Governo vai obrigar as televisões a transmitir jogos da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência em sinal aberto.

O Explicador Renascença esclarece.

Quando é que começa?

É já a partir de janeiro do próximo ano. O Governo faz regressar os jogos em sinal aberto para as competições europeias.

O despacho publicado em Diário da República determina os eventos que devem ser classificados de interesse generalizado do público.

A lista inclui as partidas de futebol da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência em que participem equipas portuguesas.

Todas as partidas?

Não todas as partidas. As televisões vão transmitir um jogo de cada competição europeia por jornada.

Portanto, numa semana de competições europeias, a televisão portuguesa vai passar a transmitir em sinal aberto uma partida da Liga dos Campeões, uma da Liga Europa e uma da Liga Conferência onde participem equipas portuguesas.

Vai ser possível ver equipas portuguesas?

Essa é que é a boa notícia. Com este despacho, fica garantida a transmissão em sinal aberto das últimas duas jornadas da fase de liga das competições europeias, que vão ter um jogo de uma equipa portuguesa: Leipzig-Sporting ou Benfica-Barcelona e Sporting-Bolonha ou Juventus-Benfica. Duas destas quatro partidas da Liga dos Campeões serão em sinal aberto.

O mesmo na Liga Europa: Olympiakos-FC Porto ou Saint-Gilloise-Sporting de Braga e FC Porto-Maccabi ou Sporting de Braga-Lazio. Destas quatro partidas, duas têm transmissão garantida em sinal aberto. Assim como na Liga Conferência.

Se o Vitória de Guimarães seguir para a próxima fase, também tem transmissão garantida em sinal aberto.

E a I Liga?

Não está incluída neste despacho do Governo, mas também vai ter jogos em sinal aberto.

Esta quarta-feira, a TVI chegou a acordo com o Moreirense para as transmissões em sinal aberto, já a partir da próxima época 2025/2026.

O acordo vai vigorar até junho de 2028.

É semelhante aos jogos do Benfica na BTV?

Exatamente. Este protocolo entre a TVI e o Moreirense é válido para todos os jogos da I Liga no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na vila de Moreira de Cónegos.

O acordo mantém-se válido, mesmo se o Moreirense descer à II Liga.

Importa lembrar que a última temporada em que houve jogos da I Liga em sinal aberto foi em 2012/2013.

Há outras competições abrangidas?

As grandes novidades são o Grande Prémio de Portugal em Moto GP e também o Rali de Portugal que passam a ser transmitidos em canal aberto.

Mas há mais: Volta a Portugal em bicicleta feminina e masculina; seleções nacionais principais nas fases finais em campeonatos do Mundo e da Europa; meias-finais e finais das competições internacionais de desportos coletivos, entre clubes seniores, femininas e masculinas, com equipas portuguesas; finais das taças de Portugal e da Liga e ainda as Supertaças feminina e masculina.