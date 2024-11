Quem anda de moto vai poder pagar menos nas portagens?

As motos podem vir a pagar menos nas portagens. É uma das ideias defendidas pelo grupo parlamentar do PSD.

No entanto, as medidas podem não avançar no imediato.

O Explicador Renascença esclarece.

O que propõe o PSD?

Um projeto de resolução dos deputados do PSD recomenda ao Governo a criação de uma classe de veículos específica para motociclos.

Neste momento, as motos pagam o mesmo que um veículo ligeiro, mas admite-se que possa vir a pagar menos do que a classe 1.

No entanto, esta é apenas uma recomendação do grupo parlamentar do PSD, que não chega a proposta de lei porque consideram que essa alteração vai mexer com os contratos de concessão em vigor.

As concessionárias podem perder receita?

Essa é a explicação do grupo parlamentar do PSD para deixar nas mãos do Executivo qualquer alteração nesta matéria. Dizem que por conduzir a uma perda de receita é uma competência que cabe ao Governo.

Certo é que consideram a atual situação injusta para os motociclos, que pagam o mesmo valor de portagem que um carro, apesar de ocuparem um quarto do espaço ocupado pelos automóveis.

Quando é que vai ser discutido?

Este conjunto de medidas foi entregue na terça-feira na Assembleia da República, mas só deverão ser debatidas quando for concluído o processo orçamental.

Portanto, só quando estiver terminada a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025.

Estas medidas já foram propostas?

Já aconteceu há sete anos. A Assembleia da República aprovou uma recomendação semelhante em dezembro de 2017, mas, até à data, nada avançou.

E uma das razões apontada para a dificuldade de mexer neste assunto estará, precisamente, na perda de receitas das concessionarias e nesse caso a obrigação do Estado de compensá-las.

Que outras alterações são propostas?

Há duas que podem facilitar a vida dos milhares de motociclistas - o número é evidente: Em 27 anos, os portugueses a circular de motos aumentou 400%.

Uma das medidas é afastar a necessidade de inspeção. A outra obrigaria a uma alteração ao Código da Estrada: permitir que os motociclos possam circular nos corredores bus.

Atualmente, as autarquias já podem decidir aplicar a regra, mas o assunto não é consensual e tem mesmo a reprovação do ACP.