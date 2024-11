Quem é e por que foi condenado o lusodescendente Jack Teixeira?

Nos Estados Unidos, o lusodescendente Jack Teixeira foi condenado a 15 anos de prisão por revelar segredos do Pentágono.

É a conclusão de um caso que se conhece há cerca de ano e meio.

O Explicador Renascença esclarece.

Afinal, quem é Jack Teixeira?

Não tem passaporte português, mas é neto de avô açoriano.

O jovem lusodescendente de 22 anos é militar da Força Aérea norte-americana e já tinha sido detido pelo FBI por ser suspeito de ter divulgado documentos secretos do Pentágono.

Que documentos são esses?

Sobretudo informação sensível sobre a guerra na Ucrânia com imagens, capturas de ecrã de documentos classificados das autoridades norte-americanas.

Entre a informação que foi parar às redes sociais, estavam mapas com as zonas mais sensíveis do conflito - que chegavam ao detalhe de localizar unidades militares no terreno - e ainda pormenores sobre fornecimento de armas e relatórios sensíveis com as principais fragilidades do exército de Kiev.

Como é que Jack Teixeira tinha acesso a esta informação?

As funções que tinha na Guarda Nacional do Massachusetts ajudam a compreender a facilidade com que conseguia aceder a todos estes ficheiros.

Até à sua detenção, Jack Teixeira era responsável pelo transporte de sistemas cibernéticos.

Como é que divulgou as informações?

O jovem seria o administrador de um servidor do Discord no qual foram revelados documentos confidenciais.

O Discord é uma plataforma de mensagens online. A plataforma permite mensagens de texto e voz, além de ferramentas que facilitam o trabalho em equipa, incluindo a criação de canais e subcanais.

Numa das conversas online, Teixeira autointitulou-se líder de um grupo, que juntava cerca de 30 jovens e adolescentes, que trocavam mensagens sobre armas, videojogos e de memes e comentários de cariz racista.