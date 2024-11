Apoio à troca de janelas vai acabar. Como será o novo programa?

As famílias vulneráveis terão de candidatar-se a este apoio e, se a candidatura for aprovada, recebem o valor em vale.

A partir de agora já não há mais dinheiro para tornar as casas mais quentinhas no inverno e mais frescas no verão?

E o segundo, é o quê?

O segundo programa tem o nome Áreas Urbanas Sustentáveis. Pretende transformar bairros sociais e históricos em locais mais confortáveis e sustentáveis.

É, portanto, um apoio a intervenções de eficiência energética, como o isolamento térmico dos edifícios e espaços públicos ou a criação de espaços verdes para reduzir o calor e melhorar a qualidade do ar. Destina-se, por exemplo, a juntas de freguesia, associações de moradores ou instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

São grandes mudanças. As reações foram positivas?

Da parte da Associação dos Fabricantes de Janelas Eficientes, não. Esta associação não entende que se incentive a compra de aparelhos de ar-condicionado sem que se melhore o isolamento térmico das habitações. Diz que, no final, as famílias mais pobres vão acabar por pagar mais para deixarem de ter frio no inverno e calor no verão.

Defende que o atual programa não deveria acabar, mas sim ser redesenhado de forma a tornar-se mais ágil , para que a maioria da população portuguesa possa melhorar o conforto e eficiência energética das suas habitações, apoiar a produção nacional e combater a evasão fiscal nas pequenas obras.

O atual programa está a funcionar bem?

Nem sempre. De acordo com a DECO PROteste, só pouco mais de nove mil das quase 80 mil candidaturas submetidas, entre agosto e outubro no ano passado, é que receberam o reembolso.

Os pagamentos deviam ter começado a ser feitos em janeiro. Estamos em novembro e cerca de 90% das candidaturas ainda estão por pagar. Ou seja, as pessoas assumiram a despesa na íntegra para terem janelas e outros equipamentos mais eficientes e ainda não foram ressarcidas.

A DECO PROteste aconselha todos os consumidores que se encontrem nesta situação a apresentarem formalmente uma reclamação junto do Fundo Ambiental, através do seu canal de denúncias.