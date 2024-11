Web Summit 2024. Quem vai aparecer? O que esperar?

O que há a destacar?

Desde logo, o regresso de Paddy Cosgrave. O fundador da conferência de tecnologia está de volta como CEO.

No ano passado, poucas semanas antes da conferência, Cosgrave foi forçado a abandonar a liderança da Web Summit, após uma polémica com uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

Na publicação em causa, Cosgrave condenava alegados crimes de guerra cometidos por Israel em Gaza.

Várias empresas ameaçaram boicotar a conferência.

Agora, Cosgrave está de volta às luzes da ribalta e promete trazer a melhor edição de sempre da Web Summit.

Isso quer dizer que a Web Summit vai bater recordes?

Os números finais só são divulgados amanhã, mas a organização está otimista.

Espera-se uma subida nas receitas de 30% e também um novo recorde no número de start-ups participantes, que rondarão as 3 mil.

Os bilhetes já estão esgotados. Mais de 70 mil pessoas são esperadas no Parque das Nações em Lisboa até quinta-feira.

Há algum tema que a organização queira dar especial destaque este ano?

O grande foco este ano vai para a inteligência artificial.

Vão ser discutidos os desafios legais e éticos vindos de ferramentas como o ChatGPT e também a utilidade destes instrumentos para resolver problemas sociais, como a violência de género.

E também vamos ouvir falar de temas políticos?

Sim.

Vamos ouvir falar das eleições dos Estados Unidos e da vitória de Donald Trump.

A Ucrânia também vai estar em destaque. Um dos pontos que deve suscitar maior interesse é a presença de Yulia Navalnaya, a viúva de Alexei Navalny, o opositor do presidente russo, Vladimir Putin, que morreu em fevereiro.

Nota ainda para a presença do líder da oposição venezuelana, que denunciou fraude eleitoral nas presidenciais de julho e que não reconhece a reeleição de Nicolás Maduro.

Quanto a Portugal, a sessão de abertura conta hoje com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

Até quinta-feira, há outros cinco ministros que vão passar pela Web Summit.

E jogadores da bola? Vamos ver um plantel na Web Summit deste ano?

Vamos poder rever como o antigo futebolista do Ajax e do Barcelona, Patrick Kluivert, o antigo jogador de NBA, Carmelo Anthony, e o CEO do Manchester United, responsável pela transferência de Ruben Amorim.

No mundo das artes e do audiovisual, o cantor Pharrel Williams sobe esta tarde ao palco na sessão de abertura.

Também o criador da série Peaky Blinders vai estar presente.

E do lado português, claro, voltamos a contar com Cristina Ferreira.