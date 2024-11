Problemas no Governo e na economia. O que se passa na Alemanha?

Por que devemos estar preocupados com a crise na Alemanha?



Esta crise política na Alemanha promete ter impacto económico em todo o continente. É uma expressão bastante gasta, mas a Alemanha é habitualmente designada "motor da Europa" e o motor está em vias de ficar “gripado”.

Esta crise política surge no pior momento possível. A Alemanha tem enfrentado uma crise industrial crescente, a que se somam agora as os receios com as possíveis repercussões da eleição de Donald Trump nos EUA, quer no comércio internacional, quer na segurança europeia.

Afinal, o que se está a passar na Alemanha?

Do ponto de vista político, o que se passa é que a Alemanha é governada há três anos por uma coligação muito frágil - habitualmente designada de “semáforo” -, que até quarta-feira juntava os social-democratas do chanceler Olaf Scholz, os liberais do FPD e os Verdes.

Olaf Scholz demitiu o seu ministro das Finanças, Christian Lindner, que é simultaneamente o líder do FDP. Em causa, estiveram divergências orçamentais e os constantes "ultimatos" que Lindner dirigia a Scholz.

O chanceler fartou-se desses ultimatos e decidiu afastar o ministro, alegando que perdeu a confiança nele. E não saiu apenas Lindner, por arrasto abandonaram o Governo outros três ministros liberais.