Trump vence eleições nos EUA. E agora?

Este processo de certificação tem de ficar concluído a 11 de dezembro, dia em que os certificados de verificação dos resultados eleitorais, têm de estar assinados pelos governadores de todos os estados norte-americanos. É nesta fase que são nomeados os chamados grandes eleitores, porque as eleições nos Estados Unidos não são diretas: os eleitores de cada estado elegem delegados ao Colégio Eleitoral

A partir de amanhã, as autoridades eleitorais de cada um dos 50 estados norte-americanos começam a certificar os resultados eleitorais.

Os eleitores americanos voltaram a confiar em Trump para "tornar a América grande outra vez". No Explicador Renascença procuramos conhecer os passos que se seguem ao triunfo eleitoral. Um processo que culmina a 20 de janeiro e que arranca já esta quinta-feira.

Donald Trump venceu Kamala Harris as eleições presidenciais norte-americanas e está de regresso à Casa Branca, após a derrota para Joe Biden, em 2020.

O calendário salta para 6 de janeiro: dia em que os votos dos grandes eleitores de cada estado são contados, numa cerimónia no Congresso, que junta o Senado e a Câmara dos Representantes.

O presidente do Senado e o arquivista nacional têm de receber estes certificados eleitorais até à quarta quarta-feira de dezembro, que este ano coincide com o dia de Natal, 25 de dezembro.

Sim, a votação do Colégio Eleitoral está marcada para o dia 17 de dezembro. Estes votos são depois registados, em cada Estado, selados e enviados ao Congresso e aos Arquivos Nacionais.

Nesse dia 6 de janeiro, a segurança vai ser reforçada?

Sim, ninguém esquece que da última vez que os congressistas se reuniram para anunciar o vencedor das eleições presidenciais, em 2021, o Capitólio foi invadido por apoiantes de Trump numa tentativa de reverter os resultados eleitorais.

Por isso, o departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos declarou o dia como um evento de segurança especial, com mais polícia na rua, com perímetros de segurança mais amplos e a implementação de tecnologia para detetar materiais usados em armas.

Depois deste dia 6, resta apenas mais uma data na agenda para encerrar o processo: trata-se do dia 20 de janeiro, que é o dia da tomada de posse, altura em que Trump vai fazer o juramento na escadaria do Capitólio e também o seu primeiro discurso, como presidente.

Ainda há margem para contestar os resultados eleitorais?

Ainda há, mas qualquer ação judicial relacionada com os resultados tem de estar concluída até 16 de dezembro, véspera da votação do Colégio Eleitoral.

Donald Trump vai ter poder absoluto?

Praticamente, porque os republicanos conseguem agora recuperar a maioria no Senado e no outro órgão do Congresso, na Câmara dos Representantes, os republicanos mantêm a maioria dos lugares. Sendo assim, pelo menos, até às eleições intercalares, os próximos dois anos de Trump, vão ser de domínio ao nível das decisões políticas, económicas e sociais.