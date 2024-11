EUA. Por que é que o candidato com mais votos pode perder a eleição?

Chegou o dia das eleições presidenciais norte-americanas.

Trata-se de uma eleição diferente ao que estamos habituados em Portugal, uma vez que a votação é indireta e o candidato com mais votos pode perder a eleição.

Porquê?

O vencedor não é definido por voto popular. Na prática, os candidatos disputam a maioria dos votos dos 538 delegados, e não apenas dos eleitores.

Cada Estado norte-americano elege um determinado número de delegados de acordo com o número da população. Vence quem conquistar o apoio de 270 delegados + 1 - o chamado "número mágico".

Isto pode levar a que um candidato com mais votos possa perder a eleição porque não conquista a maioria dos delegados. Foi o que aconteceu a Hillary Clinton quando perdeu para Donald Trump em 2016.

Por que razão esse modelo é usado?

O Colégio Eleitoral é o compromisso a que foi possível chegar durante a elaboração da Constituição dos EUA, durante a convenção de 1787, que teve lugar em Filadélfia, na Pensilvânia.

Vários delegados consideravam que a Presidência devia ser definida pelo Congresso, eleito pela população; outros preferiam uma eleição direta.

Parte da objeção à eleição direta surgiu dos delegados dos estados sulistas, onde cerca de um terço da população era composta por escravos. Caso a eleição fosse direta, estes estados iam ter menos. representação eleitoral em comparação com os estados do Norte.

Votos de alguns eleitores vale menos do que outros?

É verdade. Por exemplo, na Califórnia, cada voto eleitoral representa cerca de 722 mil pessoas.

Já nos 22 estados mais pequenos, cada voto eleitoral representa cerca de 404 mil pessoas. Ou seja, menos pessoas acabam por ter um peso maior.

Já foi discutida a abolição deste modelo?

Sim, para tornar o sistema em votação direta.

Em 2000, foi criado o Pacto Interestadual do Voto Popular Nacional, um acordo com o objetivo de garantir que presidente é o candidato que recebeu mais votos em todo o país. Mas nem todos os Estados ratificaram este pacto.

Como se resolve um empate de delegados?

Em caso de empate no Colégio Eleitoral, realiza-se uma eleição por contingente no Congresso.

Ou seja: os representantes de cada estado juntam-se, votam no candidato preferido, e isso determina o voto do estado. O candidato com o apoio de mais estados é o eleito para a Casa Branca.