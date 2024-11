Quais são as últimas da novela Rúben Amorim?

No Explicador Renascença desta quinta-feira falamos do negócio que está a agitar as hostes sportinguistas. Rúben Amorim não abre o jogo em relação à oferta do Manchester United, mas de cada vez que fala dá novos sinais de que a saída é mais do que provável.



Esta quinta-feira, o treinador sportinguista prometeu acabar com a novela após o jogo com o Estrela da Amadora, marcado para sexta-feira.

Sim. Rúben Amorim prometeu revelar o seu futuro na sexta-feira à noite, depois do jogo com o Estrela da Amadora ,e garantiu que vai deixar tudo esclarecido.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo não quis adiantar nada para não desestabilizar o plantel, mas adiantou que os adeptos podem gostar, ou não, do que tem a dizer e depois deixou cair que: “na vida todos temos fases em que estamos muito bem, mas falta-nos alguma coisa e queremos dar um passo em frente, sem saber se estamos a estragar o que temos ou não", uma frase que parece confirmar a sua saída proximamente.

E já se sabe em que condições é que sai? O Sporting comunicou à CMVM que o Manchester United estava disponível para pagar os 10 milhões da cláusula de rescisão. Houve desenvolvimentos entretanto?

Não há nada oficial e só teremos certeza quando o anúncio for feito, mas a imprensa inglesa diz que o United concordou pagar uma compensação de 12 milhões de euros ao Sporting, ou seja, mais do que os 10 milhões da cláusula de rescisão de Rúben Amorim.

O dinheiro extra servirá para a dispensa do período de aviso prévio de 30 dias e também para que o treinador possa levar para Old Trafford a sua equipa técnica, nomeadamente, os assistentes Carlos Fernandes, Adélio Cândido e Emanuel Ferro, bem como o treinador de guarda-redes Jorge Vital e o preparador físico Paulo Barreira.

E irá por quanto tempo? E quando?

A versão mais repetida indica que Rúben Amorim vai assinar um contrato de dois anos e meio com mais um de opção.

Quanto à data de partida tudo indica que será apenas durante a próxima pausa internacional que começa a 14 de novembro. Significa isto que continuará no comando do Sporting nos próximos três jogos.

A confirmar-se, o seu primeiro jogo ao serviço do Manchester United poderá ser o jogo fora da Premier League contra o Ipswich Town, no dia 24.

Por cá, os adeptos do Sporting não estão nada satisfeitos e há quem fale em “traição”. E os adeptos do Manchester, como é que encaram a possível chegada do português?

Como são ingleses podemos falar em “mixed feelings”. Segundo as informações apuradas pela Bola Branca da Renascença, parece que ainda há muito desconhecimento sobre o treinador sportinguista.

Sabem que conquistou dois campeonatos com o Sporting e que está a fazer um bom trabalho, mas pouco mais. Ainda assim dão sinais de otimismo ou, pelo menos, assumem que o interesse de outros emblemas ingleses, como Liverpool, Manchester City ou West Ham, no ainda técnico do Sporting é "bom sinal".

Depois do despedimento de Ten Hag, Ruben Amorim não vai ter uma tarefa fácil pela frente...

Não vai ter não. O neerlandês Erik Ten Hag, que foi despedido depois de uma série de derrotas, deixa o Manchester United no 14.º lugar da Liga inglesa de futebol, a nove pontos de distância da liderança, ocupada pelo rival Manchester City. Na Liga Europa ainda não teve nenhuma vitória.

Apesar deste cenário convém lembrar que sob o comando técnico de Ten Hag o Manchester conquistou a Taça da Liga, em 2023 (o 1º título do clube em cinco anos), e uma Taça de Inglaterra, este ano.

Amorim ainda vai assumir uma equipa que não escolheu, a meio da época.

Sim. Ao fim de quatro anos e meio no Sporting esta vai ser a primeira experiência de Rúben Amorim no estrangeiro e logo num clube com esta dimensão. Vai lidar com jogadores que não escolheu e muito habituados à ida e vinda de treinadores nos últimos anos.

E depois ainda tem de se habituar a uma nova dinâmica nos programas de desporto, onde têm assento permanente antigas estrelas do clube cujas análises acabam por se transformar em perguntas nas conferências de imprensa e acabam por marcar os contactos entre treinador e jornalistas.