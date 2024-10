O Sporting pode perder dinheiro com a saída de Rúben Amorim para o Manchester United?

Que contas são estas?

Na verdade, quando saiu de Braga para Alvalade, Rúben Amorim custou 14,6 milhões de euros aos cofres leoninos. Decompondo por parcelas: 10 milhões foi o valor acordado pela transferência. A esse valor acresceram 1,2 milhões de penalização pelo Sporting ter falhado o primeiro pagamento, mais 850 mil euros em juros. Em cima de todos esses valores, o Sporting ainda teve de pagar dois milhões e meio de IVA, o que dá esse total de 14,6 milhões de euros que o Sporting teve de gastar pela contratação de Ruben Amorim, em setembro de 2020.

Então isso significa que o Sporting vai perder dinheiro com a saída de Amorim para o United?

Pode perder dinheiro. No entanto, de acordo com a imprensa desportiva, aos 10 milhões da cláusula de rescisão, Frederico Varandas terá exigido mais 5 milhões para que a restante equipa técnica possa rescindir e rumar a Old Trafford. Se o United pagar este acréscimo, o Sporting pode equilibrar os valores entre a contratação de Ruben Amorim ao Braga e a saída do treinador para Inglaterra. Ou seja, fica ela por ela. Não há lucro, nem prejuízo.

O Manchester United já respondeu a esta exigência?

Não há nada de oficial. O que se sabe é que o clube inglês quer que Ruben Amorim esteja o quanto antes a orientar a equipa e, de preferência, já no domingo em plenas funções, no jogo com o Chelsea para a Liga inglesa.

Contudo, o Sporting tem 30 dias para libertar o treinador, mesmo com o clube comprador a bater o valor da cláusula. Ora, os cinco milhões a mais que o Sporting está a exigir ao United é precisamente para abdicar desse período de 30 dias e, assim, poder libertar Amorim o mais depressa possível.

Então, o jogo de ontem à noite com o Nacional da Madeira pode ter sido o último de Ruben Amorim no Sporting?

O próprio evita responder a essa questão. Na conferência de imprensa, Amorim disse que nada está decidido e que o que acontecer nas próximas horas ou dias será sempre uma escolha sua. Portanto, a bola está do lado de Ruben Amorim.

No imediato - e essa foi uma garantia deixada pelo próprio Ruben Amorim - esta manhã há treino em Alcochete para preparar o jogo com o Estrela da Amadora. E vai ser orientado pelo ainda treinador do Sporting.

Mas se a saída se concretizar, quem vai ser o substituto de Ruben Amorim no Sporting?

A confirmar-se a saída de Rúben Amorim, o Sporting terá escolhido João Pereira, atual treinador da equipa B, para ser o treinador principal até ao final da presente temporada.