Mau tempo em Espanha. O que aconteceu?

Há alguma explicação para o que aconteceu?

Nenhuma que seja simples.

Já não chovia tanto em Valência desde há quase três décadas - desde o dia 11 de setembro de 1996.

A região de Valência estava em alerta vermelho, mas as chuvas de ontem foram verdadeiramente torrenciais, acima de todas as expectativas. Em alguns locais, choveu em poucas horas mais do que costuma chover num ano inteiro.

A água da chuva provocou um rasto de destruição. Neste momento, ainda há inúmeras pessoas retidas em casa e a aguardar por ajuda. Há também dezenas de desaparecidos.

Mas que tempestade foi esta? E porque chama-se DANA?

DANA não é o nome da tempestade. É, sim, o acrónimo de Depressão Isolada em Níveis Altos (DANA).

Trata-se de um fenómeno muitas vezes designado por "gota fria", e que descreve a colisão de uma massa de ar frio em altitude, com o ar quente que se regista à superfície terrestre.

A imprensa espanhola sugere que o alerta às populações terá surgido demasiado tarde. O que é que sabemos sobre isso?

Essa é uma questão ainda mal explicada.

A Agência Meteorológica Espanhola (AEMET) alertou, às dez da manhã de ontem, que a que depressão que se aproximava da região de Valência tinha potencial para ser a “mais destruidora do século”.

Apesar disso, o alerta da Proteção Civil de Valencia à população só foi emitido depois das oito da noite.

Ou seja: quando o alerta chegou aos telemóveis, já existiam fortes inundações, com estradas cortadas e localidades isoladas.

Durante quanto mais tempo esta depressão continuará a afetar a região de Valência?

A chuva abrandou, mas os próximos dias vão continuar a ser marcados por momentos de forte precipitação, pelo menos até 7 de novembro. É isso que preveem os sites meteorológicos para a região de Valência.

Portugal também pode ser afetado por este DANA?

Sim, mas com uma intensidade muito menor do que aconteceu em Espanha.

O IPMA já emitiu um aviso de mau tempo, aviso amarelo, em especial para a região centro, com a previsão de aguaceiros que podem ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada.