Real Madrid indignado com a Bola de Ouro. Porquê?

Há nova polémica no futebol, desta feita pela escolha do Bola d’ Ouro. O vencedor foi Rodri, o que motivou a indignação do Real Madrid.

Para quem não acompanha o futebol, quem é Rodri?

Rodri é um jogador espanhol do Manchester City tem 28 anos e é médio defensivo. Na época passada 23-24 marcou nove golos e fez 13 assistências, ou seja, passes para golo.

Como ficou a classificação final?

Em primeiro lugar ficou Rodri, do Manchester City, em segundo Vinícius Jr., do Real Madrid. Em terceiro ficou Jude Bellingham, também do Real Madrid. Em quarto outro jogador do Real: Dani Carvajal. Em quinto nova entrada do City, com Erling Haaland e, por último, mais um jogador da equipa espanhola: Kylian Mbappé.

Então o Real Madrid fez um protesto porque Vinícius Júnior ficou em segundo. Porquê a indignação?

Havia grande expectativa espelhada, por exemplo, em notícia prévias do jornal espanhol "Marca" que chegou a titular “Bola d’Ouro espera por Vinícius”. O Real Madrid considera que a não atribuição do título a Vinícius Jr é injusto e, por isso, faltou à cerimónia. Diz mesmo que a Bola d’Ouro já não existe para o Real Madrid. O clube espanhol considera injusto porque Vinicius ganhou, pelo Real, a Liga dos Campeões e a Liga Espanhola e teve desempenhos muito acima da média.

E na comparação com Rodri, será que Vinícius Júnior teve um desempenho melhor?

Rodri só não ganhou a Liga dos Campeões que havia conquistado no ano anterior, mas pelo City conquistou o Mundial de Clubes, onde foi considerado o melhor jogador, a Supertaça Europeia e o campeonato inglês.



Pela seleção espanhola, sagrou-se campeão europeu, ao vencer o Euro 2024, torneio onde foi distinguido com o prémio de melhor jogador.

E a conquista de títulos é o critério para atribuir a Bola d’Ouro?

Não. O primeiro critério passa por desempenhos individuais e decisivos. Segundo critérios são: desempenhos coletivos durante o ano avaliado, ou seja, conquistas, e, em terceiro, a classe do jogador, definida como talento e fair play.

Então, na comparação entre os dois jogadores, quem fica melhor?

Poderá ser sempre um pouco subjetivo, mas Rodri tem mais títulos, apesar de Vinícius ter conquistado o mais ambicionado, que é a Liga dos Campeões. Golos e passes para golo, Vinícius fica à frente, mas outra coisa não seria de esperar, uma vez que é avançado. Na classe, e se aqui sublinharmos o fair play, aí Rodri ganhará aos pontos. Vinicius é um jogador que gera mais conflitos no campo e isso pode ter pesado na decisão.

Mas, afinal, como é escolhido o Bola d’Ouro?

A “France Football”, que criou o prémio, faz uma lista prévia de jogadores e depois escolhe um jornalista de cada país participante. Esses jornalistas são responsáveis por votar nos dez jogadores que consideram mais merecedores do prémio. A pontuação é distribuída da seguinte forma: 15 pontos para o primeiro escolhido, 12 para o segundo, 10 para o terceiro e assim sucessivamente até 1 ponto ao 10.º classificado.