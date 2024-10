Porque há serviços públicos a recusar ilegitimamente pedidos de atendimento de imigrantes?

Há serviços públicos que estarão a recusar o atendimento de imigrantes. Porquê?

Em causa, de acordo com a provedora Maria Lúcia Amaral, está o facto de os documentos que legalizam a presença desses imigrantes em Portugal estarem caducados. Estamos a falar dos papéis de autorização de residência cuja validade já expirou, mas que continuam a ser legalmente válidos perante os serviços públicos e também perante as autoridades.

Como assim, caducados, mas válidos?

Sim. Há um decreto de 2020 que prevê que estes documentos se mantenham válidos até 30 de junho de 2025. E mesmo depois dessa data, os documentos podem ser considerados válidos, se os titulares apresentarem um comprovativo de agendamento para renovação.

Então, por que razão é que o atendimento está a ser recusado?

De acordo com a Provedora de Justiça, o problema está na falta de informação junto dos serviços. Ou seja, a lei prevê que os documentos caducados continuam a ser válidos, mas os serviços desconhecem essa situação. E também os próprios imigrantes que, também, por falta de informação aceitam essa recusa de atendimento e acabam por ficar com as suas situações por resolver.

E que consequências trazem estas recusas de pedidos de atendimento?

Além de gerarem dificuldades injustificadas para estes imigrantes, o comunicado da Provedora Maria Lúcia Amaral diz que as falhas detetadas traduzem-se numa inaceitável diferenciação de tratamento, consoante o maior ou menor conhecimento da lei no momento do atendimento - ou seja, em alguns casos a lei é cumprida, noutros não - o que provoca desigualdade de tratamento.

Esta situação abrange todos os imigrantes?

Nem todos. Apenas os cidadãos de países de fora da União Europeia e requerentes de proteção internacional.

Mas esta situação não provoca ainda mais atrasos e dificuldades no processo de regularização de imigrantes - e que têm entupido os serviços?

Sim, claro que provoca. A Provedora de Justiça fala mesmo numa sobrecarga de afluência de cidadãos estrangeiros às lojas da AIMA - a Agência para a Integração, Migrações e Asilo - que procuram informações sobre este alargamento do prazo de validade dos documentos.

Situação que podia ser evitada e que está a causar dificuldades acrescidas num atendimento já fortemente pressionado.

Daí a recomendação de Maria Lúcia Amaral para que os serviços estejam devidamente informados para que possam aplicar corretamente a lei, para que, no final, estes imigrantes possam exercer os seus direitos plenamente e sem obstáculos.