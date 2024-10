As rendas antigas vão aumentar em 2025?

Depois das dúvidas suscitadas após a entrega do Orçamento do Estado de 2025 na Assembleia da República, o Governo já veio esclarecer que as rendas anteriores a 1990 afinal não vão sofrer qualquer aumento no próximo ano.

No Explicador Renascença vamos tentar perceber o que está em causa e o que gerou toda esta confusão. Há rendas que não vão sofrer aumentos?

Sim, o governo foi taxativo no esclarecimento que fez: não vai descongelar as rendas antigas, ou seja, dos contratos celebrados antes de 1990, “nem vai alterar o regime em vigor”. Foi a garantia dada pela Secretária de Estado da Habitação.

Nas declarações enviadas à Renascença, Patrícia Gonçalves Costa diz que o que se pretende é garantir um tratamento justo tanto para inquilinos como para senhorios, “criando condições para que os imóveis se mantenham em bom estado e proporcionem melhor qualidade de vida aos inquilinos”.

E como é que os senhorios conseguem fazer as obras?

Segundo a secretária de estado da Habitação, é intenção do Governo assegurar “a eficácia do mecanismo de compensação aos senhorios”, reconhecendo que estes estão a desempenhar uma “função social ao longo de décadas”.

Este mecanismo de compensação foi ativado em julho e é gerido pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Este apoio foi pedido por cerca de 3.000 senhorios.

E o que dizem os senhorios?

Não concordam com o que consideram a mudança de estratégia do Governo e falam em expectativas frustradas.

Relativamente a este apoio, os proprietários dizem que é de difícil acesso e que preferem atualizar o valor das rendas antigas.

Essas rendas estão congeladas há muitos anos?

Esta questão das rendas congeladas tem mais de um século. Foi em 1910 que se criaram bloqueios à alteração dos valores das rendas, por causa da crise social e económica que se vivia na altura.



De lá para cá, saiu legislação a proibir a atualização dos valores na renovação de contratos foi permitida a transmissão destes contratos por morte do arrendatário em 1966 foi confirmado esse regime.

Em 1974, depois do 25 de abril, a lei obriga os proprietários a colocar no mercado de arrendamento, as casas devolutas. Outros diplomas seguem na mesma linha até 1985, quando é finalmente introduzida legislação que procura consolidar o regime de renda livre, mas as atualizações partem de valores tão baixos que os efeitos práticos são irrisórios.

E nunca houve uma tentativa para alterar esta situação?

Essa tentativa foi feita em 2012 com a chamada lei Cristas. Na altura estava em funções o governo PSD/CDS de Passos Coelho, que aprovou legislação com prazos para a correção das rendas antigas. Só que houve mudança de governo e o executivo socialista decidiu suspender a transição para o Novo Regime do Arrendamento Urbano. Portanto, na prática continuou o congelamento

O que suscitou agora as dúvidas relativamente ao descongelamento ou não das rendas?