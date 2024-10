Quais são as novas regras dos certificados de aforro?

Há novas regras para a subscrição de certificados de aforro.

O Governo quer incentivar a procura por este instrumento de poupança, numa altura em que, tudo indica, haverá uma descida dos juros.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que muda?

Desde logo, o montante máximo de subscrição, que passa de 50 mil para 100 mil euros na série F.

No caso de acumulação de certificados das séries E e F, o limite passa de 250 mil para 350 mil euros.

Além disso, o Governo também aprovou o aumento de 10 para 20 anos do prazo de prescrição para reclamar o investimento à morte do aforrador.



Há uma reversão da decisão do anterior Governo?



Sim, porque o Governo de António Costa tinha estabelecido limites, não apenas aos montantes a investir, mas também às remunerações, numa altura em que os juros estavam em alta.

O diploma publicado esta segunda-feira, em Diário da República, não altera os juros, mas as remunerações dos certificados de aforro já começam a ser mais rentáveis do que as praticadas pelos bancos.



Poupanças do Estado voltam a concorrer com a banca?



Os números dão a resposta. Os certificados de aforro garantem remunerações mínimas de 2,5% que quase duplicam no final do prazo com prémios de permanência.Podem chegar aos 4,25%.

Já no caso dos depósitos bancários, a tendência é de descida dos juros pagos aos investidores, porque também as taxas diretoras fixadas pelo Banco Central Europeu estão a baixar.

Há bancos que ainda oferecem depósitos com remunerações acima de 2,5%, mas por tempo limitado e, normalmente, associadas a novas contas.



E a remuneração máxima por depósitos bancários não ultrapassa os 3,5%.

Como se subscreve a certificados de aforro?



Deve dirigir-se aos balcões dos CTT - o método mais tradicional. Ou, em alternativa, subscrever na aplicação AforroNet ou no Banco de Investimento Global.



De acordo com os CTT, as subscrições online estão a aumentar. Entre agosto e setembro, os valores aumentaram quase 60%.

Desde o lançamento do AforroNet, mais de 20 mil clientes associaram as contas à aplicação. E no final do mês passado tinham sido realizadas mais de 68 mil operações.