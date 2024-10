Novo passe ferroviário custa 20 euros. Posso usar?

Há um novo passe que vai permitir viajar de comboio por todo o país, por 20 euros mensais. O chamado “Passe Ferroviário Verde” é uma das 13 medidas incluídas no Pacote Mobilidade, que o Conselho de Ministros aprovou para tentar melhorar a mobilidade de passageiros e mercadorias.

Onde e quando viajar com este passe?

O novo passe pode ser usado já a partir do próximo dia 21 de outubro e vai substituir o atual Passe Ferroviário Nacional que deixa de existir.

É válido para os comboios Regionais, na 2ª classe dos InterRegionais, nos urbanos de Lisboa e do Porto - aqui apenas nos percursos não abrangidos pelos passes metropolitanos - em todos os urbanos de Coimbra e também na 2ª classe dos Intercidades, sendo que neste caso é obrigatório reservar o lugar antecipadamente.

Ficam de fora os serviços Alfa Pendular e Internacional Celta, bem como a primeira classe dos serviços Intercidades e InterRegional.

Passe compra-se?

Não, se tiveres o Cartão CP. Se não tiver, compra-se e custa seis euros (ou seis euros) para os estudantes.

Depois é só carregar este passe por períodos de 30, 60 ou 90 dias consecutivos de utilização por 20, 40 ou 60 euros respetivamente.

Pode-se comprar para o período máximo e depois, se não usar, pode-se reaver o dinheiro?

Não, isso não.

O passe Ferroviário Verde não pode ser trocado nem reembolsado e, no caso de supressão do comboio ou para pedidos de reembolso e indemnização por atraso, por culpa da CP, valem as condições em vigor para passes e assinaturas CP.

No caso do Intercidades é preciso reservar lugar. E pode-se marcar vários percursos num único dia?

Pode-se reservar lugar, no máximo, para duas viagens distintas por dia. Para já, essa reserva tem de ser feita nas bilheteiras da CP ou nas máquinas de venda automática em Lisboa, mas, em breve, também vai ser possível fazer a marcação para o Intercidades na bilheteira online e na App CP.

Este passe pode representar uma grande poupança para muitas famílias

Sim, basta pensar que só um bilhete normal no serviço Intercidades para uma viagem Lisboa - Porto, em segunda classe, custa 26,85 euros, ou seja, mais do que o valor do novo passe para 30 dias.

E agora imaginem um trabalhador que vá diariamente de Santarém para Lisboa pode poupar mais de 300 euros por mês.

Já um casal com um filho, que seja de Braga e viva em Lisboa. Se passar um fim de semana por mês em Braga pode poupar, com o novo Passe Ferroviário Verde, 946 euros por ano em comparação com o bilhete ocasional da CP.

Segundo o Governo, calcula-se que este novo passe abranja cerca de 30 milhões de passageiros.

Quanto é que esta medida vai custar ao Estado?

Vai custar, pelo menos, 18,9 milhões de euros por ano, que é o valor que o estado vai pagar de compensação à CP pela perda de receita que vai ter com a entrada em vigor deste Passe.