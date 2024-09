Uma pessoa deu aulas durante 30 anos sem ser professora. Como?

Estamos a falar de quem?



Estamos a falar de Paula Pinto Pereira, já devem ter ouvido falar dela nas noticias. Deu, de facto, aulas de matemática durante mais de 3 décadas, sem ninguém suspeitar que não tinha a formação exigida para ser professora.



Recorreu a certificados de habilitação falsos de bacharelato, licenciatura e mestrado, segundo ficou provado pela Inspeção-Geral da Educação

E o que é que contribuiu para o fim da carreira desta professora?



Três denúncias anónimas feitas junto da Direção-Geral da Educação, em 2021, que deram origem a um processo de inquérito a que se seguiu um processo disciplinar, que culminou na demissão da professora em 2023.



Mas como é que esta pessoa, Paula Pinto Pereira, conseguiu ludibriar as autoridades?



O que concluíram os inspetores é que esta mulher quando deu aulas pela primeira vez, ainda frequentava o curso de Ensino de Matemática, na faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.



Nos 8 anos que por ali andou, vinda da Universidade de Coimbra, apenas conseguiu fazer 3 cadeiras de bacharelato e 6 de licenciatura, para terem uma ideia. Só para obter o bacharelato precisava de ter feito 23 disciplinas.

E, então, como é que conseguiu contornar a situação?



Apresentou um primeiro certificado falso, em 1988, na escola Secundária do Barreiro.



No ano seguinte muda-se para a Secundária Daniel Sampaio, na Sobreda, concelho de Almada…..onde se manteve até ser demitida…..e é nesta escola , que foi apresentando os outros certificados falsos: o da conclusão do bacharelato, mais tarde apresentou o da licenciatura, com média final de 15 valores. Tudo com selo branco como manda a lei.

Há pouco falaste num certificado falso de mestrado…



Sim… Esta falsa professora para progredir na carreira, em 2002, apresentou uma certidão da Universidade da Madeira, atestando a conclusão de um mestrado com nota de 18 valores…cuja tese garante ter defendido na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. O certo é que com estas qualificações saltou para o último escalão da carreia, recebendo mais de 2.000 euros líquidos por mês….



E a senhora o que disse a isto tudo?



Ela foi chamada a explicar-se, no âmbito do processo disciplinar e manteve que é licenciada e que fez o mestrado na Madeira.



Mas para além de ter sido demitida, o ministério da educação exigiu que devolvesse quase 350 mil euros por salários indevidos….só que neste ponto, a Justiça tem dado razão à falsa professora.

Tanto o tribunal de 1ª instância, como o tribunal Central Administrativo do Sul entendem que Paula Pinto Pereira nada tem a devolver ao Estado. Embora decorra ainda um processo-crime por burla qualificada.

Entretanto…um outro dado que vem apimentar tudo isto, é que esta falsa professora é co-autora de manuais de matemática, livros que ainda são usados em diversas escolas, pelos alunos dos 11º ano e 12º anos.